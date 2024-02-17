به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی در همایش تبیین بانوان جهاد گرد در عرصه انتخابات که ظهر شنبه در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات امری مهم برای کشور و سرنوشت ملت ایران است و همه با ضرورت شرکت در انتخابات آگاه هستند و انتظار می‌رود در این عرصه شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمن بدنبال کاهش مشارکت مردم است، افزود: با درک شرایط کنونی کشور نباید اجازه تأثیرگذاری معاندین بر تصمیم مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی را داد.

رمضانی انقلاب اسلامی را ثمره خون پاک شهدا و تلاش رزمندگانی خواند که با ازخودگذشتگی و ایثار برای این مرز و بوم تلاش کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اینکه ایران اسلامی بعد از گذشت ۴۵ سال بالنده‌تر و قدرتمندتر شده است، خاطرنشان کرد: به فرمایش رهبر معظم انقلاب ما امروز نزدیک قله هستیم؛ هنوز به قله نرسیده‌ایم بنابراین ا باید با موقعیت‌شناسی و هوشمندی و هوشیاری قدم‌های مانده به قله را طی کنیم.

رمضانی گفت: امروز مردم هستند که می‌توانند مجلس قوی و کارآمد تشکیل دهند و وقتی شاهد مشارکت گسترده مردم در انتخابات باشیم دیگر کشور تحت فشار و نفوذ افراد وابسته داخلی و خارجی قرار نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: مشارکت پایین یکی از برچسب‌های زده شده به مردم کردستان است و این می‌طلبد کنشگران سیاسی و اجتماعی تلاش کنند این گزاره از پیشانی این استان برداشته و زمینه مشارکت گسترده فراهم شود چرا که مشارکت بالای مردم در انتخابات اقتدار کشور را به دنبال دارد و بالا بودن مشارکت توان دیپلماسی مدیران هم در سطح کشوری و هم استانی را افزایش می‌دهد.

وی همچنین استفاده از ظرفیت‌های مختلف به ویژه برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در نقاط مختلف استان را زمینه جلب مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای دانست.