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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۲

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان تاکید کرد؛

لزوم برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در نقاط مختلف کردستان

لزوم برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در نقاط مختلف کردستان

سنندج_معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بر لزوم برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در نقاط مختلف کردستان تاکید کرد و گفت: باید در آستانه انتخابات پیش رو زمینه مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی در همایش تبیین بانوان جهاد گرد در عرصه انتخابات که ظهر شنبه در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات امری مهم برای کشور و سرنوشت ملت ایران است و همه با ضرورت شرکت در انتخابات آگاه هستند و انتظار می‌رود در این عرصه شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمن بدنبال کاهش مشارکت مردم است، افزود: با درک شرایط کنونی کشور نباید اجازه تأثیرگذاری معاندین بر تصمیم مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی را داد.

رمضانی انقلاب اسلامی را ثمره خون پاک شهدا و تلاش رزمندگانی خواند که با ازخودگذشتگی و ایثار برای این مرز و بوم تلاش کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اینکه ایران اسلامی بعد از گذشت ۴۵ سال بالنده‌تر و قدرتمندتر شده است، خاطرنشان کرد: به فرمایش رهبر معظم انقلاب ما امروز نزدیک قله هستیم؛ هنوز به قله نرسیده‌ایم بنابراین ا باید با موقعیت‌شناسی و هوشمندی و هوشیاری قدم‌های مانده به قله را طی کنیم.

رمضانی گفت: امروز مردم هستند که می‌توانند مجلس قوی و کارآمد تشکیل دهند و وقتی شاهد مشارکت گسترده مردم در انتخابات باشیم دیگر کشور تحت فشار و نفوذ افراد وابسته داخلی و خارجی قرار نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: مشارکت پایین یکی از برچسب‌های زده شده به مردم کردستان است و این می‌طلبد کنشگران سیاسی و اجتماعی تلاش کنند این گزاره از پیشانی این استان برداشته و زمینه مشارکت گسترده فراهم شود چرا که مشارکت بالای مردم در انتخابات اقتدار کشور را به دنبال دارد و بالا بودن مشارکت توان دیپلماسی مدیران هم در سطح کشوری و هم استانی را افزایش می‌دهد.

وی همچنین استفاده از ظرفیت‌های مختلف به ویژه برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در نقاط مختلف استان را زمینه جلب مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای دانست.

کد مطلب 6026805

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