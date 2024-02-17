اتمام عملیات آبرسانی به بیش از ۲۰۷ روستا از آغاز دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خانی در جمع خبرنگاران گفت: این روستاها در آغاز فعالیت دولت سیزدهم فاقد آب بهداشتی و تأسیسات آبرسانی بودند.

او با اشاره به اقدامات جهادی شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی برای اجرای عملیات آبرسانی در مناطق روستایی گفت: اجرای این طرح‌ها نشانه عزم جدی شرکت آب وفاضلاب استان در زدودن مشکل کم آبی به مناطق محروم و روستاهای کم برخوردار است.

مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه روزی و عملیاتی کارکنان شرکت آب وفاضلاب، ۱۳ روستای مجتمع آبرسانی آلمالوی هشترود، ۳۰ روستای مجتمع آبرسانی یخفروزان اهر و ۱۴ رستای مجتمع آبرسانی قشلاقات کلیبر در قالب طرح جهاد آبرسانی و ۱۴ روستای مجتمع آبرسانی بهادرچای بستان آباد و ۴۱ روستا (اهر، تبریز، چاروایماق، خدآفرین، میانه، بناب، ورزقان، ملکان، هوراند، سراب) درقالب تک روستایی اتمام و مرحله بهره برداری رسیده است