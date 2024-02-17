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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۵

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی خبر داد؛

اتمام عملیات آبرسانی به بیش از ۲۰۷ روستا از آغاز دولت سیزدهم

اتمام عملیات آبرسانی به بیش از ۲۰۷ روستا از آغاز دولت سیزدهم

تبریز- مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی از به اتمام رسیدن عملیات آبرسانی به ۲۰۷روستای فاقد آب در این استان از آغاز دولت سیزدهم تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خانی در جمع خبرنگاران گفت: این روستاها در آغاز فعالیت دولت سیزدهم فاقد آب بهداشتی و تأسیسات آبرسانی بودند.

او با اشاره به اقدامات جهادی شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی برای اجرای عملیات آبرسانی در مناطق روستایی گفت: اجرای این طرح‌ها نشانه عزم جدی شرکت آب وفاضلاب استان در زدودن مشکل کم آبی به مناطق محروم و روستاهای کم برخوردار است.

مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه روزی و عملیاتی کارکنان شرکت آب وفاضلاب، ۱۳ روستای مجتمع آبرسانی آلمالوی هشترود، ۳۰ روستای مجتمع آبرسانی یخفروزان اهر و ۱۴ رستای مجتمع آبرسانی قشلاقات کلیبر در قالب طرح جهاد آبرسانی و ۱۴ روستای مجتمع آبرسانی بهادرچای بستان آباد و ۴۱ روستا (اهر، تبریز، چاروایماق، خدآفرین، میانه، بناب، ورزقان، ملکان، هوراند، سراب) درقالب تک روستایی اتمام و مرحله بهره برداری رسیده است

کد مطلب 6026817

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