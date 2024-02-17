خرید توافقی ۱۰ هزار تُن برنج کشاورزان گیلانی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر شنبه در مراسم افتتاح سالن اجتماعات و دو واحد تجاری حوزه علمیه فاطمیه خواهران رودسر اظهار کرد: خواهران حوزه علمیه رسالت سنگین و نقش بسیاری مؤثری در جهاد تبیین دارند.

وی با اشاره به نقش سردار شهید محمدعلی حق بین در جهاد تبیین افزود: شهید حق بین در حوزه جهاد تبیین بسیار دغدغه مند و مؤثر بودند.

استاندار گیلان با اشاره به تلاش‌های سردار حق بین در محور مقاومت بیان کرد: موفقیت سردار حق بین در محور مقاومت وصف ناشدنی است که جاودانه شد.

عباسی با بیان اینکه دشمن از صدر اسلام تاکنون از مبارزه علیه اسلام دست بر نداشته است، گفت: دشمن دنبال برجسته نمایی نقاط ضعف‌ها و تضعیف نقاط قوت جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه نقشه راه تعالی توسط امامین انقلاب ترسیم شده است، افزود: مسیر سختی را پیش رو داریم اما برای رسیدن به قله باید تلاش کنیم تا به هدف برسیم.

استاندار گیلان با تاکید بر تبیین دستاوردهای نظام و انقلاب بیان کرد: با تبیین دستاوردهای انقلاب اجازه نفوذ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را به دشمن ندهیم.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب چشم به حضور مردم در انتخابات و نتیجه این عرصه مهم سیاسی دوخته‌اند، افزود: این دو انتخابات در آینده کشور تأثیر بسیار مهمی دارد و مردم باید آگاهانه و به صورت پرشور پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند.

استاندار گیلان از تولید ۳۳ هزار تن چای خشک در استان خبر داد و اضافه کرد: آمار تولید چای خشک گیلان به نسبت سال گذشته ۵ هزار تن افزایش یافته است.

عباسی از خرید توافقی ۱۰ هزار تن برنج کشاورزان گیلانی خبر داد و اضافه کرد: با خرید این برنج گام مؤثری در راستای حمایت از شالیکاران برداشته می‌شود.