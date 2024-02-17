پیگیر رفع مشکل مسکن فرهنگیان خواهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه بعدازظهر شنبه در دیدار با جمعی از فرهنگیان شهر شیراز به صورت حضوری و فرهنگیان سراسر استان به صورت برخط، با تبریک اعیاد شعبانیه، گفت: در راستای رفع مشکلات سخت افزاری فضاهای آموزشی، کمیته‌ای با حضور مدیران کل آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و خیرین مدرسه ساز تشکیل و موارد پیگیری شود.

استاندار فارس با اشاره به اینکه تمام تلاش خود را باید برای رفع مشکلات فضاهای آموزشی به کار می‌گیریم، افزود: از محل مولدسازی باید علاوه بر نوسازی بخشی را به زیباسازی فضاهای آموزشی تخصیص دهیم.

وی با تاکید بر حل مشکل نوسازی و تجهیز و به روز رسانی مدارس از طریق وزارت آموزش و پرورش و دولت، بیان کرد: تلاش داریم تا مهرماه آینده اعتبار لازم تأمین و تخصیص یابد.

استاندار فارس با تاکید بر حل و پیگیری مساله مسکن فرهنگیان و تخصیص زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن آنها گفت: پیگیری این مساله از طریق دولت و وزارت آموزش و پرورش در اولویت کاری قرار می‌گیرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان فارس به طرح مطالبات معلمان در این دیدار اشاره کرد و گفت: بسیاری از مطالبات معلمان کشوری است اما در عین حال برای رفع آنها پیگیری خواهم کرد.