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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۷

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر:

۱۱۰ سند مالکیت بنیاد مسکن به روستاییان استان بوشهر اهدا شد

۱۱۰ سند مالکیت بنیاد مسکن به روستاییان استان بوشهر اهدا شد

بوشهر- مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر از اهدای ۱۱۰ سند مالکیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به روستاییان استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بزرگمهر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی مراسمی با حضور رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، تعداد ۱۱۰ سند مالکیت روستاییان توسط مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر به ایشان تحویل شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر افزود: این اسناد مراسم در تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر ا جهت تحویل به مردم شریف استان به آقای صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تحویل داد.

وی گفت: تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر هویت بخشی به مالکیت‌ها در برنامه ششم و هفتم توسعه و همچنین سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای اجرای الزامات قانون جامع حدنگار، تکالیف سازمان‌های مرتبط در این زمینه را مشخص کرده و با هدف دفاع از امنیت غذایی و حفظ و حراست از مالکیت‌های روستاییان و کشاورزان، مبحث تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی را در دستور کار داریم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها، افزایش بهای خانه‌های روستایی، سهولت در ارائه تسهیلات بانکی به روستاییان، حل اختلافات ملکی از جمله اهداف طرح سند دار کردن املاک روستایی و شهری است.

کد مطلب 6026842

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