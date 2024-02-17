۱۱۰ سند مالکیت بنیاد مسکن به روستاییان استان بوشهر اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بزرگمهر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی مراسمی با حضور رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، تعداد ۱۱۰ سند مالکیت روستاییان توسط مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر به ایشان تحویل شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر افزود: این اسناد مراسم در تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر ا جهت تحویل به مردم شریف استان به آقای صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تحویل داد.

وی گفت: تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر هویت بخشی به مالکیت‌ها در برنامه ششم و هفتم توسعه و همچنین سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای اجرای الزامات قانون جامع حدنگار، تکالیف سازمان‌های مرتبط در این زمینه را مشخص کرده و با هدف دفاع از امنیت غذایی و حفظ و حراست از مالکیت‌های روستاییان و کشاورزان، مبحث تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی را در دستور کار داریم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها، افزایش بهای خانه‌های روستایی، سهولت در ارائه تسهیلات بانکی به روستاییان، حل اختلافات ملکی از جمله اهداف طرح سند دار کردن املاک روستایی و شهری است.