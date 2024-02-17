به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فیروزی بعدازظهر شنبه در ششمین رویداد اردوی کتابخوانی عشایر فارس در منطقه جنگل شدید شهرستان سروستان گفت: طرح اردوی کتابخوانی عشایر با رویکرد عدالت فرهنگی و در راستای سیاست‌های نهاد کتابخانه های عمومی کشور، اجرا می‌شود.

وی افزود: تمرکز این برنامه بر اجرای رویدادهای کتابخوانی و کتاب محور است تا بتوانیم دسترسی مردم عشایر به کتاب و منابع اطلاعاتی را بیشتر کنیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس هدف دیگر برگزاری این طرح را حضور مسؤولان در برنامه‌ها و رویارویی با مشکلات عشایر عنوان کرد تا از طریق این برنامه بتوان بخشی از مشکلات جامعه عشایری را برطرف کرد.

فیروزی با اشاره به اینکه دانش آموزان عشایر از برگزاری اردوی کتابخوانی عشایر بسیار استقبال می‌کنند، اضافه کرد: این اشتیاق نشان دهنده ظرفیت عظیم فرهنگی جامعه عشایر فارس است و لازم است که در همه ابعاد و در دستگاه‌های مختلف فرهنگی برای مردم عشایر برنامه ریزی شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس تأکید کرد: توجه به نیازهای کتابخوانی گروه‌های خاص در نهاد کتابخانه های عمومی کشور یک اولویت جدی است.