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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۶

فرماندار شهرستان جیرفت:

شادابی جامعه در کاهش معضلات اجتماعی موثر است

کرمان - خبرگزاری مهر: محمد بهروز به وجود آوردن جو نشاط و شادمانی در جامعه را در کاهش معضلات اجتماعی موثر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فرماندار جیرفت ظهر امروز در نشست کار گروه اجتماعی این شهرستان در فرمانداری جیرفت گفت: مسئولان باید معضلات اجتماعی را شناسایی و در جهت رفع آنها با کارشناسی صحیح  اقدام کنند.

وی با تاکید بر ساخت مراکز فرهنگی خاطر نشان کرد: در راستای این هدف الزامی است که شهرداری جهت ساخت تفریحگاه ها و مکان هایی که شور و نشاط در جامعه به وجود می آورند اقدامات لازم را انجام دهد.

بهروز گفت: عمده مشکلات اجتماعی مربوط به بحث اشتغال می باشد و دراین زمینه طبق برنامه ریزی های دولت اقدامات جدی صورت پذیرفته است که باید در آینده ادامه یابد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه تحولات اقتصادی نیز عامل مهمی در به وجود آوردن مشکلات اجتماعی، روحی و روانی مردم می باشند باید گرفتاری های اقتصادی مردم را رفع کنیم.

 

کد مطلب 602685

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