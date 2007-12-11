شادابی جامعه در کاهش معضلات اجتماعی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فرماندار جیرفت ظهر امروز در نشست کار گروه اجتماعی این شهرستان در فرمانداری جیرفت گفت: مسئولان باید معضلات اجتماعی را شناسایی و در جهت رفع آنها با کارشناسی صحیح اقدام کنند.

وی با تاکید بر ساخت مراکز فرهنگی خاطر نشان کرد: در راستای این هدف الزامی است که شهرداری جهت ساخت تفریحگاه ها و مکان هایی که شور و نشاط در جامعه به وجود می آورند اقدامات لازم را انجام دهد.

بهروز گفت: عمده مشکلات اجتماعی مربوط به بحث اشتغال می باشد و دراین زمینه طبق برنامه ریزی های دولت اقدامات جدی صورت پذیرفته است که باید در آینده ادامه یابد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه تحولات اقتصادی نیز عامل مهمی در به وجود آوردن مشکلات اجتماعی، روحی و روانی مردم می باشند باید گرفتاری های اقتصادی مردم را رفع کنیم.