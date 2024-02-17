مشکل کمبود آب ۳ روستا از توابع بخش مرکزی مشهد رفع شد

‌حسین اسماعیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اتمام عملیات اجرایی بیش از ۲ هزار متر خط انتقال با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال جهت رفع مشکل کمبود آب شرب روستاهای قصر ودزغان کاملی از توابع بخش مرکزی شهر مشهد خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: با هدف رفع مشکلات کمبود آب روستاهای قصر و دزغان، اجرای ۲ هزار و ۲۰۰ متر خط انتقال آب پلی اتیلن سایز ۱۶۰ م م از محل مخزن ذخیره روستای برقی تا حوضچه انشعاب روستای قصر و نیز احداث ۲ باب حوضچه شیرآلات با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اجرا شد.

وی بیان کرد: با عملیات اجرایی فوق الذکر مشکل کمبود آب روستاهای برقی، قصر و دزغان کاملی با ۴۵۰ خانوار بر طرف و اهالی از آب شرب سالم و بهداشتی به صورت پایدار برخوردار شدند. ضمناً با اصلاح خط انتقال، انشعابات غیر مجاز نیز شناسایی و جمع آوری گردید.