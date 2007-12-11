خشونت بخشی از زندگی من بود

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد مارتین اسکورسیزی در حاشیه جشنواره فیلم مغرب به خبرنگاران گفت: "من خیلی به مادرم نزدیک بودم. آنها هفت خواهر و برادر و همه شوخ طبع بودند. طنز فیلم‌های من از طرف خانواده مادری ناشی شده است."

سازنده فیلم‌های "راننده تاکسی" و "گاو خشمگین" درباره خشونت بسیاری از فیلم‌هایش گفت این خشونت متاثر از دنیایی که در آن بزرگ شده و زندگی در میان یک گروه بسیار کوچک ایتالیایی‌تبار بود که در بخشی مشخص در منهتن" ساکن بودند.

فیلمساز 65 ساله افزود: "آدم‌هایی که می‌شناختم سیسیلی‌هایی بودند که سال‌های 1910، 1912 به آمریکا مهاجرت کرده بودند. آنها به همان شیوه قبیله‌ای خاص خود زندگی می‌کردند. این خشونت ماهیتی بی‌هدف نداشت، بلکه بسیار جدی بود. خشونت چیزی است که به واقع تجربه کردم و بخشی از زندگی‌ام بود."

اسکورسیزی که برای برپایی یک کلاس پیشرفته فیلمسازی در مغرب به سر می‌برد گفت همیشه سعی کرده خشونت دوران کودکی خود را بدون هیچ نوع تزئین همانطور که بود در فیلم‌های خود ترسیم کند. هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مغرب تا 15 دسامبر (شنبه 24 آذر) ادامه دارد و در این یک هفته 110 فیلم از 23 کشور نمایش داده می‌شود.

ریاست هیئت داوران جشنواره را میلوش فورمن فیلمساز متولد چک و برنده اسکار بر عهده دارد و شکار کاپور، جان هرت، پاول لانگین، عیسی مایگا، کلود میلر، پارکر پوسی و ایتانا سانچز ـ گیخون دیگر اعضاء هیئت داوری هستند. در مراسم افتتاحیه جشنواره مغرب از لئوناردو دی کاپریو بازیگر سرشناس آمریکایی تقدیر به عمل آمد.