40 میلیارد ریال بابت جوایز قهرمانان ورزش کشور پرداخت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد ارشدی پرداخت این مبلغ جایزه و پاداش را بابت مدال آوری در عرصه رقابت های جهانی ، آسیایی ، بازیهای آسیایی دوحه ، داخل سالن ماکائو ، بازیهای آسیا و اقیانوسیه ، معلولان و جانبازان (فسپیک ) و ورزشکارانی که موفق به کسب سهیمه المپیک 2008 پکن شده اند ، دانست و گفت : درحالی امسال مبلغ 40 میلیارد ریال بابت قهرمانی ها و موفقیت های تیم ها و ورزشکاران کشورمان به صورت سکه ، خودرو و نقدی پرداخت شده است ، که در سالهای قبل حداکثر مبلغ ده میلیارد ریال بابت جوایز و پاداش قهرمانان پرداخت می شد.

ارشدی با عذرخواهی از قهرمانان و ورزشکاران کشورمان به لحاظ دیر کرد در پرداخت این جوایز، علت آن را حجم زیاد قهرمانی ها و مدال آوری دانست و گفت : وظیفه خویش می دانم در این ارتباط از توجهات ویژه دکتر احمدی نژاد و معاون اجرایی رئیس جمهور تشکر و قدردانی کنم و ان شاءالله ، بخش کم مانده از این پاداش ها با مساعدت نهاد ریاست جمهوری بزودی پرداخت خواهد شد.

وی درعین حال گفت: درحالی که طبق روال سالهای قبل ، جوایز مدال آوران ورزش ، طی مراسم و جشنی ویژه درسال بعد پرداخت می شد ، امسال بعضی از جوایز این موفقیت ها و قهرمانی ها بلافاصله در محل مسابقات و یادر بازگشت از مسابقات پرداخت شده است. برای مثال باید به جوایز تیم های ملی نوجوانان و جوانان والیبال ، تیم ملی بزرگسالان بسکتبال ، مدال آوران بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو و مدال آوران رشته دوومیدانی اشاره کنم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تربیت بدنی همچنین به پرداخت پاداش های ویژه به فدراسیون های موفق و مدال آور اشاره کرد و گفت: امسال با نظر مهندس علی آبادی ، علاوه بر آنکه ورزشکاران به لحاظ مالی تشویق شده اند ، فدراسیون های موفق و مدال آور نیز با پاداش و کمک های ویژه سازمان تربیت بدنی مواجه شده اند. از جمله فدراسیون بسکتبال که بدنبال قهرمانی تیم ملی در جام ملت های آسیا و کسب مجوز حضور در المپیک مبلغ یک میلیارد ریال به فدراسیون به صورت ویژه پرداخت شد ، یا همینطور فدراسیون والیبال و دیگر فدراسیون های موفق که از این کمک ها و مساعدت های مالی برخوردار شده اند.

وی همچنین تصریح کرد : فدراسیون ها نیز از محل اعتبارات خود ، مشکلی برای کمک و اعطای جایزه به قهرمانان و مدال آوران ندارند ، این موضوع نه تنها منعی ندارد ، بلکه سازمان نیز آن را تایید می کند و بطور مسلم این جوایز ، جدا از جوایز و پاداش هایی است که ازسوی سازمان ورزش به مدال آوران و قهرمانان تعلق می گیرد.

احمد ارشدی درعین حال پرداخت جوایز مدال آوران و قهرمانان را براساس شاخص هایی دانست که از سوی مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای به دقت تعریف شده است و افزود : برای مثال باید عرض کنم اگر ورزشکاری در عرصه رقابت های مختلف آسیایی و جهانی صاحب چندین مدال شده ، مثل قهرمانان بازیهای فسپیک ، همه اینها در پرداخت مبلغ آنان لحاظ شده است.