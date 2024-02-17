آزادکاران قمی در جایگاه چهارم جام بین المللی آینده سازان

علی عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام آینده سازان در حالی برگزار شد که تیم استان قم در جایگاه چهارم این رقابت ها قرار گرفت.

سرپرست هیئت کشتی استان قم افزود: در رده بندی تیمی این مسابقات، تیم کشتی آزاد آکادمی عباسی قم بالاتر از تیم‌های روسیه، ارمنستان و گرجستان به رتبه چهارم دست یافت.

وی هم چنین از کسب ۳ مدال برنز توسط آزادکاران قمی در این رقابت ها خبر داد و گفت: دومین دوره رقابت‌های بین المللی جام آینده سازان به میزبانی استان مازندران پنجشنبه و جمعه گذشته با حضور تیم های ارمنستان، داغستان روسیه، گرجستان و استان های تهران، البرز، قزوین، اصفهان، قم، خوزستان، آکادمی گل‌گهر سیرجان و تیم سلمانشهر برگزار شد.

عبدی بیان کرد: حسین حسنی فراهانی، علی اصغر گوهری و احسان قائم پناه ۳ کشتی گیر آزادکار قمی توانستند در این رقابت ها به مدال برنز دست یابند.

وی گفت: عرفان قائم پناه، محمدصالح حسینی و محمدمهدی گل پیرا هم در این رقابت ها پنجم شدند.