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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۷

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

آزادکاران قمی در جایگاه چهارم جام بین المللی آینده سازان

آزادکاران قمی در جایگاه چهارم جام بین المللی آینده سازان

قم- سرپرست هیات کشتی استان قم از قرارگیری تیم این استان در جایگاه چهارم جام بین المللی کشتی آزاد آینده سازان خبر داد.

علی عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام آینده سازان در حالی برگزار شد که تیم استان قم در جایگاه چهارم این رقابت ها قرار گرفت.

سرپرست هیئت کشتی استان قم افزود: در رده بندی تیمی این مسابقات، تیم کشتی آزاد آکادمی عباسی قم بالاتر از تیم‌های روسیه، ارمنستان و گرجستان به رتبه چهارم دست یافت.

وی هم چنین از کسب ۳ مدال برنز توسط آزادکاران قمی در این رقابت ها خبر داد و گفت: دومین دوره رقابت‌های بین المللی جام آینده سازان به میزبانی استان مازندران پنجشنبه و جمعه گذشته با حضور تیم های ارمنستان، داغستان روسیه، گرجستان و استان های تهران، البرز، قزوین، اصفهان، قم، خوزستان، آکادمی گل‌گهر سیرجان و تیم سلمانشهر برگزار شد.

عبدی بیان کرد: حسین حسنی فراهانی، علی اصغر گوهری و احسان قائم پناه ۳ کشتی گیر آزادکار قمی توانستند در این رقابت ها به مدال برنز دست یابند.

وی گفت: عرفان قائم پناه، محمدصالح حسینی و محمدمهدی گل پیرا هم در این رقابت ها پنجم شدند.

کد مطلب 6026897

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