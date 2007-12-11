کارگردان "تبرئه‌شدگان" درباره تغییر زمان اجرای نمایش به خبرنگار مهر گفت: "یپش از این قرار بود آبان‌ماه اجرا داشته باشیم که به دلیل بازسازی تئاتر شهر نشد. به ناچار باید این تغییر زمان را قبول می‌کردیم، چون تئاتر شهر آماده نبود و برنامه تالار مولوی هم پر بود. البته این تغییر زمان اجرا برای ما به نوعی خوب است، چون تا آن زمان تئاتر شهر آماده اجرا خواهد بود."

در نمایش "تبرئه‌شدگان" که نوشته مشترک اریک جانسن و جسیکا بلنک است، مجید جعفری، بهنام تشکر، مهوش افشارپناه، محمد اسکندری و فرناز رهنما بازی خواهند داشت. این نمایش بر مبنای داستان واقعی تبرئه‌شدگان زندان‌های آمریکا نوشته شده و بابک کچه‌چیان طراح صحنه و ارشام مؤدبیان آهنگساز نمایش هستند.