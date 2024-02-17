تایید ۴۹ نفر نامزد انتخاباتی در چناران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهاباد اظهار کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷۰ شعبه اخذ رأی داریم که تعداد ۴۳ شعبه ثابت و ۲۷ شعبه سیار در سطح شهرستان است.
شهرستان چناران یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
تصویربردار: سیدحسین میرپور
مشهد- فرماندار چناران گفت: تعداد ۴۹ نفر نامزد در شهرستان چناران تأیید و در انتخابات رقابت میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهاباد اظهار کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷۰ شعبه اخذ رأی داریم که تعداد ۴۳ شعبه ثابت و ۲۷ شعبه سیار در سطح شهرستان است.
شهرستان چناران یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
تصویربردار: سیدحسین میرپور
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