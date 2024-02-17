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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۰۶

پنجره مهر؛

تایید ۴۹ نفر نامزد انتخاباتی در چناران

تایید ۴۹ نفر نامزد انتخاباتی در چناران

مشهد- فرماندار چناران گفت: تعداد ۴۹ نفر نامزد در شهرستان چناران تأیید و در انتخابات رقابت می‌کنند.

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به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهاباد اظهار کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷۰ شعبه اخذ رأی داریم که تعداد ۴۳ شعبه ثابت و ۲۷ شعبه سیار در سطح شهرستان است.

شهرستان چناران یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

تصویربردار: سیدحسین میرپور

کد مطلب 6026900

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    نظرات

    • عباس IR ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      مردموالاف‌میکنین‌چرا قبل‌رای‌ریزی‌.اعلام‌کنین

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