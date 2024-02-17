تایید ۴۹ نفر نامزد انتخاباتی در چناران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهاباد اظهار کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷۰ شعبه اخذ رأی داریم که تعداد ۴۳ شعبه ثابت و ۲۷ شعبه سیار در سطح شهرستان است.

شهرستان چناران یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

تصویربردار: سیدحسین میرپور