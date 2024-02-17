۵۳ هزار گروه جهادی در کشور فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی بعدازظهر شنبه در حاشیه رزمایش تخصصی جهادگران فاطمی ۳ در گفت وگو با خبرنگاران با تبریک ایام شعبانیه گفت: سازمان بسیج سازندگی تحت عنوان قرارگاه محرومیت‌زاده زدایی دو رزمایش را در سراسر کشور برگزار کرد و رزمایش جهادگران فاطمی به صورت عام از جمله آن است.

وی شماره گروه‌های جهادی فعال در کشور را ۵۱ هزار گروه اعلام کرد و گفت: رزمایش جهادگران فاطمی ۳ با ۲۳ هزار گروه جهادی برگزار شده است.

وی برپایی رزمایش تخصصی جهادگران را از دیگر طرح‌ها برشمرد و گفت: امروز به میزبانی مازندران، بسیج عمران، مهندسی و معماری رزمایش تخصصی را برگزار کردند و ۲۰۰ گروه جهادی با ۱۲۰۰ مهندس بسیجی در این رزمایش شرکت کردند و خدمات عمرانی، میز خدمت، کمک مومنانه و غیره در این طرح داده می‌شود.

سردار زهرایی انسجام بخشی بین گروه‌های جهادی و شناسایی افراد مؤثر انقلابی در بدنه مهندسین بسیجی برای تشکیل شبکه جهادی را از اهداف این رزمایش بیان کرد.