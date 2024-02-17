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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵

پس از افتتاح در دور دوم سفر رییس جمهور به کردستان؛

برای اولین بار سد چراغ‌ویس سقز سرریز کرد

برای اولین بار سد چراغ‌ویس سقز سرریز کرد

سنندج_سد چراغ‌ویس پس از اولین آبگیری در سال ۱۳۹۶ و پس از افتتاح آن در دور دوم سفر ریاست جمهوری به کردستان برای اولین بار امروز شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ سرریز کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی‌بارش‌های اخیر و به لطف پروردگار متعال، سد چراغ ویس در شهرستان سقز برای اولین بار از تاریخ احداث، با دبی ۳۰ متر مکعب بر ثانیه، سرریز کرد.

آرش آریانژاد خاطرنشان کرد: این سد از نوع سنگریزه‌ای با هسته رسی به ارتفاع ۶۷.۵ متر از پی، طول تاج ۲۷۴ متر است.

وی افزود: سد چراغ‌ویس بر روی رودخانه سقز از سرشاخه‌های زرینه‌رود و در حوضه آبی دریاچه ارومیه قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان تصریح کرد: حجم سد در تراز نرمال ۸۶ میلیون مترمکعب می‌باشد و در حال حاضر ارزش بروز شده این سد دو هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان است.

وی در خصوص بروز خطرات احتمالی در حاشیه رودخانه و پایین دست سد گفت: با توجه به افزایش دبی رودخانه سقز و اضافه شدن دبی سرریز از شهروندان، کشاورزان و گردشگران تقاضا می‌شود از نزدیک شدن به جریان سیلابی رودخانه و سرریز سد، اکیداً خودداری فرمایند.

کد مطلب 6026910

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