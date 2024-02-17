مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی‌بارش‌های اخیر و به لطف پروردگار متعال، سد چراغ ویس در شهرستان سقز برای اولین بار از تاریخ احداث، با دبی ۳۰ متر مکعب بر ثانیه، سرریز کرد.

آرش آریانژاد خاطرنشان کرد: این سد از نوع سنگریزه‌ای با هسته رسی به ارتفاع ۶۷.۵ متر از پی، طول تاج ۲۷۴ متر است.

وی افزود: سد چراغ‌ویس بر روی رودخانه سقز از سرشاخه‌های زرینه‌رود و در حوضه آبی دریاچه ارومیه قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان تصریح کرد: حجم سد در تراز نرمال ۸۶ میلیون مترمکعب می‌باشد و در حال حاضر ارزش بروز شده این سد دو هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان است.

وی در خصوص بروز خطرات احتمالی در حاشیه رودخانه و پایین دست سد گفت: با توجه به افزایش دبی رودخانه سقز و اضافه شدن دبی سرریز از شهروندان، کشاورزان و گردشگران تقاضا می‌شود از نزدیک شدن به جریان سیلابی رودخانه و سرریز سد، اکیداً خودداری فرمایند.