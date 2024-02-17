بازنده های پرسپولیس ریکاوری کردند ذخیره ها تمرین اصلی!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران بعد از یک روز استراحت در بازگشت از اراک، تمرینات خود را از امروز شنبه برای بازی با تراکتور از هفته هفدهم، از سر گرفتند.

* شروع تمرین با کشش و نرمش در سالن بود که ۲۰ دقیقه به طول انجامید. بازیکنان سپس با حضور در زمین چمن به دو گروه تقسیم شدند.

* ترکیب اصلی مصاف با آلومینیوم، به ریکاوری زیر نظر مربی بدنساز پرداخت و سایر بازیکنان، برنامه‌ای ۷۰ دقیقه‌ای را انجام دادند.

* پاسکاری، حفظ توپ در زمین کوچک و مینی‌فوتبال از بخش‌های مختلف این تمرین بود. برای این تمرین، بازیکنان همه در اختیار کادر فنی بودند.