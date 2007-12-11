فرصت برای مذاکره مستقیم با 1+5 مناسب است

دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، شرایط ایجاد شده در مسیر مذاکرات هسته ای را برای گفتگوی مستقیم ایران با کشورهای موسوم به 1+5 مناسب ارزیابی کرد.

وی افزود: فکر می کنم در شرایطی که گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران از سویی و گزارش سازمان های جاسوسی آمریکا از دیگر سو، صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را به اثبات رسانیده اند، شرایطی کاملا مساعد برای از سرگیری مذاکرات مستقیم ایران با کشورهای موسوم به 1+5 فراهم شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به احتمال قوی دموکرات ها در تدوین گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا به گونه ای غیرمشخص و غیربارز نقش داشته اند اما به هر صورت این گزارش نیز همچون فرآیند مذاکرات ایران و آژانس آثار تعدیل کننده قابل ملاحظه ای بر قطعنامه آتی 1+5 علیه ایران خواهد داشت.

هرمیداس باوند احتمال صدور قطعنامه جدید علیه کشورمان را قوی دانست اما یادآوری کرد: آنچه از آن به عنوان فرصت انجام مذاکرات مستقیم بین ایران و کشورهای موسوم به گروه 1+5 یاد شده، می تواند به عنوان یک فرصت جدید و اقدام مثبت از سوی جمهوری اسلامی ایران و در راستای شفاف سازی و پررنگ تر کردن روند اعتمادسازی در موضوع هسته ای محسوب شود.

این کارشناس مسائل بین الملل همچنین پیش بینی کرد که مذاکرات مستقیم ایران با طرف های مختلف 1+5 اقدامات یکجانبه آمریکا در اتخاذ تصمیمات رادیکال یا تشدید تحریم ها علیه کشورمان را خنثی می کند و بدون شک انجام چنین گفتگوهایی تاثیراتی مثبت را بر روند تصمیمات جمعی گروه کشورهای مقابل ایران در این موضوع خواهد داشت.