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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۴

جام جهانی ۲۰۲۴ فوتبال ساحلی- امارات

برتری «ایتالیا» برابر «مصر»/ لاجوردی پوشان در آستانه صعود

برتری «ایتالیا» برابر «مصر»/ لاجوردی پوشان در آستانه صعود

تیم ملی ایتالیا موفق شد در جام جهانی فوتبال ساحلی از سد تیم ملی مصر عبور کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی امارات امروز از ساعت ۱۵ تیم‌های ملی ایتالیا و مصر به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۶ بر ۲ به سود ایتالیا به پایان رسید.

ایتالیا در نخستین دیدار خود موفق شده بود با نتیجه ۳ بر یک آمریکا را شکست دهد و مصر هم با نتیجه ۲ بر یک از امارات شکست خورده بود.

با این نتایج ایتالیا با ۶ امتیاز صدرنشین است و امارات با ۳ امتیاز در رده دوم قرار دارد. تیم‌های آمریکا و مصر هم بدون امتیاز در رده سوم و چهارم قرار دارند.

در دیگر دیدار این گروه از ساعت ۱۹ امارات به مصاف آمریکا خواهد رفت.

برتری «ایتالیا» برابر «مصر»/ لاجوردی پوشان در آستانه صعود

کد مطلب 6026939

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