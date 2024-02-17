برتری «ایتالیا» برابر «مصر»/ لاجوردی پوشان در آستانه صعود

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی امارات امروز از ساعت ۱۵ تیم‌های ملی ایتالیا و مصر به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۶ بر ۲ به سود ایتالیا به پایان رسید.

ایتالیا در نخستین دیدار خود موفق شده بود با نتیجه ۳ بر یک آمریکا را شکست دهد و مصر هم با نتیجه ۲ بر یک از امارات شکست خورده بود.

با این نتایج ایتالیا با ۶ امتیاز صدرنشین است و امارات با ۳ امتیاز در رده دوم قرار دارد. تیم‌های آمریکا و مصر هم بدون امتیاز در رده سوم و چهارم قرار دارند.

در دیگر دیدار این گروه از ساعت ۱۹ امارات به مصاف آمریکا خواهد رفت.