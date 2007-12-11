تشریح جزئیات ساخت اولین لب تاپ لمسی نابینایان توسط مبتکر ایرانی

نازنین اویسی - مجری این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این لپ تاپ توضیح داد: این رایانه قابل حمل لمسی و آوایی ویژه نابینایان می تواند به طور تقریبی تمامی نیازهای انفورماتیک یک کاربر نابینا هم در ورودی اطلاعات و هم خروجی اطلاعات با لپ تاپ های موجود در بازار برای افراد بینا قابل رقابت است.

وی اضافه کرد: نرم افزارهای موجود در این دستگاه به سادگی قابل طراحی یا بازسازی هستند.

اویسی در مورد سایر ویژگی های این رایانه قابل لمس گفت: این لپ تاپ دارای لوح، قلم هوشمند و مانیتور LCD حساس به لمس است. قلم هوشمند کار ماوس را انجام می دهد و کاربر با کشیدن قلم بر روی مانیتور اطلاعات را می خواند.

مجری این طرح با بیان این که در این رایانه حس باصره حذف شده است، افزود: این لپ تاپ قادر است اطلاعات کاربر را به صورت لمسی وارد کند و اطلاعات خواسته شده کاربر را به صورت آوایی و لمسی خارج کند.

وی این طرح را به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی خود در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ارائه داده است و دلیل طراحی این دستگاه را توجه به نیازهای جامعه نابینایان کشور برشمرد و گفت: طبق تحقیقات انجام شده فرد نابینا مایل نیست در جامعه به عنوان ناتوان شناخته شود از این رو در طراحی این رایانه قابل حمل به جنبه های روانی این موضوع توجه شده است.

نخستین رایانه قابل حمل لمسی ویژه نابینایان

اویسی اظهار داشت: فرد نابینا از زمانی که اقدام به سواد آموزی می کند با قلم و لوح آشنا می شود از این رو در طراحی این پروژه برای سهولت استفاده نابینایان از این ابزار استفاده شد و کاربر می تواند نرم افزارهای مورد نیاز خود را به راحتی بر روی سیستم نصب کند.

مجری این طرح خاطرنشان کرد: سهولت در استفاده و عدم نیاز به دانش اضافی برای کاربر و همچنین نکته مهم دیگر قابل ساخت بودن آن بر اساس فناوری روز از نکات مهمی است که در ساخت این رایانه قابل حمل وجود دارد.

به گزارش مهر، رایانه قابل حمل مخصوص نابینایان که از سوی نازنین اویسی همچنین دارای گواهینامه ثبت اختراع از اداره ثبت اختراعات و مالیکت صنعتی ایران است و توانسته است دیپلم افتخار و مدال نقره نمایشگاه اختراعات ژنو را برای وی به ارمغان آورد.

به گزارش مهر، پیش از این نازنین اویسی از ثبت این رایانه قابل حمل مخصوص نابینایان در کشور آمریکا خبر داده بود که به صورت اشتباه نام وی نازنین یونسی منتشرشده بود.