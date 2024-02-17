به گزارش خبرنگار مهر، علی حجرگشت ظهر شنبه در همایش جهاد تبیین آموزش و پرورش استان البرز که با حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: حماسه‌هایی که مردم ایران در دوران مختلف رقم زدند بی‌شمار و بی‌بدیل است که از جمله آنها می‌توان به دفاع مقدس، صحنه‌های اجتماعی، مقابله با فتنه‌ها و … اشاره کرد.

وی حضور در این صحنه‌ها را نشان دهنده بصیرت و عزت ملت ایران دانست و بیان کرد: حتی ثابت شده که معدل حضور مردم در دفاع از نظام، از مسؤولان نیز بالاتر است. حماسه‌ای که مردم در چند روز گذشته، در راهپیمایی ۲۲ بهمن رقم زدند در اقصی نقاط کشور به ویژه استان البرز مثال زدنی و این حضور پاسخی برای مقابله با هجمه‌های دشمنان بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش به عنوان فراگیرترین و تاثیرگذارترین دستگاه و معلمان به عنوان مرجعیت اول کشور، علی رغم همه مسائل و مشکلات پای نظام و انقلاب ایستاده و همواره ثابت کرده اند که زمانی که صحبت از کشور و دفاع از آن باشد، از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

حجرگشت تصریح کرد: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی مردم محور است و یکی از صحنه‌هایی که می‌توان در آن به وظیفه خود عمل کرد و در حفظ منافع ملی کوشا بود، صحنه بزرگ انتخابات است و قطعاً مردم ما ثابت خواهند کرد که حقیقت انقلاب را در فرمایشات امام راحل درک کرده اند و بیعتی دوباره با رهبر عظیم الشان خواهند بست.