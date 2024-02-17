۷۰۰ متقاضی مسکن در قالب اجرای قانون جوانی جمعیت تأیید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید میرزایی ظهر شنبه در نشست خبری در شهر جدید امیرکبیر با اشاره به پیشرفت فیزیکی مناسب ساخت واحدهای مسکونی در شهر جدید امیرکبیر، اظهار کرد: اجرای قانون جوانی قانون جمعیت در کلانشهر اراک برعهده شهر جدید امیرکبیر است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید استان مرکزی با اشاره به پیش بینی ۳۰۰ متر مربع در طرح تفصیلی شهر جدید امیرکبیر عنوان کرد: متقاضیان مسکن باید. مبلغ مازاد را به حساب دولت واریز کنند.

وی با یادآوری اعطای ۹۷ قطعه زمین در طرح جوانی جمعیت همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) به متقاضیان گفت: خانواده‌های چند فرزندی در طرح جوانی جمعیت اولویت هستند.

میرزایی با اشاره به اینکه یک قطعه زمین ۲۰۰ متری برای اجرای قانون جوانی جمعیت برای ۷۰۰ متقاضی در شهر جدید امیرکبیر اختصاص یافته، افزود: برای یک خانواده هشت فرزندی در استان مرکزی زمین ۴۰۰ متری در نظر گرفته شده است همچنین ۱۱ خانواده پنج فرزندی، ۱۲۵ خانواده چهار فرزندی و ۵۵۰ خانواده سه فرزندی متقاضیان مسکن در شهرهای جدید استان مرکزی هستند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید استان مرکزی افزود: پیشتازی شرکت عمران شهرهای جدید این استان در ساخت مسکن نتیجه تلاش همکاران و مدیران سابق است.

میرزایی با اشاره به شتاب ساخت مسکن در دولت سیزدهم اضافه کرد: از سه ماهه اول سال آینده ۵۰ واحد مسکونی در هر ماه در شهرهای جدید استان مرکزی به متقاضیان تحویل می‌شود.

میرزایی با اشاره به ساخت ۲ مدرسه، یک پاسگاه انتظامی و درمانگاه در شهر جدید امیرکبیر افزود: با توجه به تقاضا برای استفاده از دبیرستان در این منطقه باید طرح ساخت دبیرستان برای ۷۰ دانش‌آموز که روزانه به اراک تردد دارند در اولویت قرار گیرد.

وی بیان کرد: خط انتقال پساب ۵۰۰ مترمکعب و استفاده از آن برای فضای سبز در شهر جدید امیر کبیر در بهار امسال آغاز شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید استان مرکزی ادامه داد: جدا سازی آب شرب از آب خاکستری در محله جدید شهر جدید امیرکبیر در دستور کار شرکت است و ساخت شهر هوشمند و استفاده از فیبر نوری نیز هم در حال پیگیری است و در ۲ ماه آینده اجرای آن عملیاتی می‌شود.

میرزایی گفت: به منظور استفاده از قطار بین شهری و سهولت در جابجایی ساکنان شهر جدید امیرکبیر این طرح‌های متعدد با مشاوران بسته شده که طراحی قطار بین شهری انجام و اکنون نامه به راه آهن کشور ارسال شده تا این طرح به شرکت تحول، و اجرای آن آغاز شود.

وی هزینه اجرای طرح قطار شهری را به صورت ۵۰ درصد برای شرکت و ۵۰ درصد دیگر برعهده راه آهن کشور عنوان کرد.

میرزایی با اشاره به ساخت پارک کودک به وسعت سه هزار مترمربع در سال آینده گفت: ساخت سه مسجد در شهرهای جدید استان مرکزی آغاز شده است