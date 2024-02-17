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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۲

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه خبر داد؛

عفو ۲۱ محکوم تعزیرات حکومتی کرمانشاه با موافقت رهبر انقلاب اسلامی

عفو ۲۱ محکوم تعزیرات حکومتی کرمانشاه با موافقت رهبر انقلاب اسلامی

کرمانشاه- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از عفو 21 نفر از محکومان این اداره کل با عنایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خبر داد.

قهرمان شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این عفو به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) و دهه مبارک فجر بوده است، اظهار کرد: با بررسی اولیه درخواست عفو محکومان این اداره کل در هیأت عفو استانی و ارسال آن به سازمان تعزیرات و مراتب به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه منعکس شد.

وی افزود: با موافقت رهبر معظم انقلاب مجازات تعداد ۲۱ نفر از محکومان در کرمانشاه که اتهام آنها قاچاق و عرضه خارج از شبکه بوده است، مورد عفو و بخشودگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: مبلغ ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی این تعداد از محکومان بوده که مشمول عفو واقع شده است.

شاهی گفت: محکومانی که مشمول عفو یا تخفیف مجازات شده‌اند با دستور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، برای اعمال اقدامات قانونی به اجرای احکام استان کرمانشاه ابلاغ شد.

کد مطلب 6026977

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