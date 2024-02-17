عفو ۲۱ محکوم تعزیرات حکومتی کرمانشاه با موافقت رهبر انقلاب اسلامی

قهرمان شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این عفو به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) و دهه مبارک فجر بوده است، اظهار کرد: با بررسی اولیه درخواست عفو محکومان این اداره کل در هیأت عفو استانی و ارسال آن به سازمان تعزیرات و مراتب به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه منعکس شد.

وی افزود: با موافقت رهبر معظم انقلاب مجازات تعداد ۲۱ نفر از محکومان در کرمانشاه که اتهام آنها قاچاق و عرضه خارج از شبکه بوده است، مورد عفو و بخشودگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: مبلغ ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی این تعداد از محکومان بوده که مشمول عفو واقع شده است.

شاهی گفت: محکومانی که مشمول عفو یا تخفیف مجازات شده‌اند با دستور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، برای اعمال اقدامات قانونی به اجرای احکام استان کرمانشاه ابلاغ شد.