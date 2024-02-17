به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی عصر شنبه اظهار کرد: ساعت ۱۵ امروز ۲۸ بهمن ماه، تصادف تریلی با سواری پژوی تاکسی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات خراسان جنوبی اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی افزود: این حادثه در کیلومتر ۴۰ محور قاین _ بیرجند گردنه اوج اتفاق افتاده است.

وی از اعزام یک تیم امدادی از پایگاه امداد و نجات سه‌راهی روم به محل حادثه خبر داد. گفت: نیروهای امدادی به ۱۰ نفر حادثه‌دیده در این تصادف امدادرسانی کردند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه هفت نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند و سه نفر مصدوم نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.