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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۵

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی خبر داد؛

امدادرسانی به ۱۰ حادثه‌دیده تصادف تریلی در جاده قائن/فوت هفت نفر

امدادرسانی به ۱۰ حادثه‌دیده تصادف تریلی در جاده قائن/فوت هفت نفر

بیرجند-مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از تصادف در جاده قائن_بیرجند خبر داد و گفت: نیروهای امدادی استان به ۱۰ نفر در این حادثه امدادرسانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی عصر شنبه اظهار کرد: ساعت ۱۵ امروز ۲۸ بهمن ماه، تصادف تریلی با سواری پژوی تاکسی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات خراسان جنوبی اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی افزود: این حادثه در کیلومتر ۴۰ محور قاین _ بیرجند گردنه اوج اتفاق افتاده است.

وی از اعزام یک تیم امدادی از پایگاه امداد و نجات سه‌راهی روم به محل حادثه خبر داد. گفت: نیروهای امدادی به ۱۰ نفر حادثه‌دیده در این تصادف امدادرسانی کردند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه هفت نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند و سه نفر مصدوم نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6026980

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