به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سادات عصر شنبه در جمع اعضای شورای ائتلاف کردستان با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: این اعضا متعهدانه در استان پیگیر گفتمان انقلابی هستند و جریان پویایی است که هر روز به اعضای آن افزوده می‌شود که بر خرد جمعی استوار بوده و به دنبال همگرایی نیروهای ارزشی است.

وی بیان کرد: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستیم و حول این محور بحث ما می‌چرخد بطوریکه در دوران انقلاب انتخابات متعددی داشتیم اما این انتخابات پیش‌رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد: مجلس در رأس امور است و نظارت بر دولت و وزرا را برعهده دارند و باید افرادی انتخاب شوند که بتوانند پاسخگوی اطمینان و اعتماد مردم باشند.

حجت‌الاسلام سادات تصریح کرد: بعد از روی کارآمدن دولت این اولین انتخابات است که ذیل گفتمان انقلابی و بعد از دو سال روی کارآمدن دولت رئیسی برگزار می‌شود.

‌دشمن می‌خواهد نظام اسلامی را ناکارآمد جلوه دهد

وی با اشاره به اینکه بعد از فتنه چندوجهی و ترکیبی سال گذشته که کودتای تمام عیار سیاسی علیه نظام اسلامی بود این نخستین انتخابات است که برگزار می‌شود، افزود: طبیعی است دشمن بدنبال آن است که نظام را ناکارآمد جلوه دهد.

رئیس شورای ائتلاف استان کردستان افزود: امروز در شرایط حساسی قرار داریم و مردم ما باید هوشیارتر و آگاه‌تر از همیشه در عرصه انتخابات حاضر شوند.

حجت‌الاسلام سادات خاطر نشان کرد: نمایش مردم سالاری و آبروی نظام اسلامی در گرو انتخابات پرشور است و شورای نیروهای انقلابی فراگیرترین جریان سیاسی کشور است که باید برای حضور پرشور مردم گام بردارد.

‌لزوم ایجاد شور انتخاباتی در کردستان

وی تصریح کرد: باید به دنبال شور انتخاباتی باشیم و نیروهای کارآمد در طراز ملی روی کار بیایند و بخشی از مشکلات جامعه مرتفع شود.

میمنت‌آبادی عضو شورای ائتلاف کردستان نیز در این جلسه اضافه کرد: وظیفه ما دعوت مردم به حضور حداکثری در انتخابات است و باید تمام توان و ظرفیت را بر این مهم متمرکز کنیم.