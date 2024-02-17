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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۰

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان:

انتخاب نیروهای کارآمد مشارکت حداکثری مردم را می‌طلبد

انتخاب نیروهای کارآمد مشارکت حداکثری مردم را می‌طلبد

سنندج_رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: انتخاب نیروهای کارآمد مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای را می‌طلبد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سادات عصر شنبه در جمع اعضای شورای ائتلاف کردستان با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: این اعضا متعهدانه در استان پیگیر گفتمان انقلابی هستند و جریان پویایی است که هر روز به اعضای آن افزوده می‌شود که بر خرد جمعی استوار بوده و به دنبال همگرایی نیروهای ارزشی است.

وی بیان کرد: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستیم و حول این محور بحث ما می‌چرخد بطوریکه در دوران انقلاب انتخابات متعددی داشتیم اما این انتخابات پیش‌رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد: مجلس در رأس امور است و نظارت بر دولت و وزرا را برعهده دارند و باید افرادی انتخاب شوند که بتوانند پاسخگوی اطمینان و اعتماد مردم باشند.

حجت‌الاسلام سادات تصریح کرد: بعد از روی کارآمدن دولت این اولین انتخابات است که ذیل گفتمان انقلابی و بعد از دو سال روی کارآمدن دولت رئیسی برگزار می‌شود.

‌دشمن می‌خواهد نظام اسلامی را ناکارآمد جلوه دهد

وی با اشاره به اینکه بعد از فتنه چندوجهی و ترکیبی سال گذشته که کودتای تمام عیار سیاسی علیه نظام اسلامی بود این نخستین انتخابات است که برگزار می‌شود، افزود: طبیعی است دشمن بدنبال آن است که نظام را ناکارآمد جلوه دهد.

رئیس شورای ائتلاف استان کردستان افزود: امروز در شرایط حساسی قرار داریم و مردم ما باید هوشیارتر و آگاه‌تر از همیشه در عرصه انتخابات حاضر شوند.

حجت‌الاسلام سادات خاطر نشان کرد: نمایش مردم سالاری و آبروی نظام اسلامی در گرو انتخابات پرشور است و شورای نیروهای انقلابی فراگیرترین جریان سیاسی کشور است که باید برای حضور پرشور مردم گام بردارد.

‌لزوم ایجاد شور انتخاباتی در کردستان

وی تصریح کرد: باید به دنبال شور انتخاباتی باشیم و نیروهای کارآمد در طراز ملی روی کار بیایند و بخشی از مشکلات جامعه مرتفع شود.

میمنت‌آبادی عضو شورای ائتلاف کردستان نیز در این جلسه اضافه کرد: وظیفه ما دعوت مردم به حضور حداکثری در انتخابات است و باید تمام توان و ظرفیت را بر این مهم متمرکز کنیم.

کد مطلب 6026988

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