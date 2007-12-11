اظهارات موافقان و مخالفان فوریت لایحه اصلاح بودجه 86 کل کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، محمد قاسم حسینی معاون معاونت پارلمانی برنامه ریزی و امور راهبردی ریاست جمهوری در دفاع از دو فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور اظهار داشت : سیاست های انقباضی دولت در رابطه با اعتبارات هزینه ای از سال 85 شروع و در سال 86 به صورت جدی دنبال شد.

وی افزود: دولت قصد دارد با کنترل اعتبارات هزینه ای انضباط مالی را به بودجه برگرداند دولت تلاش دارد دستگاه های اجرایی را به سمتی هدایت کند که از منابع موجود در اختیار بهره برداری بیشتر شود.

اگر دولت در این لحظه لایحه تامین کسری را تقدیم مجلس می کند در چارچوب سیاست های انقباضی تنظیم شده است.

حسینی با ارائه آماری مقایسه ای گفت: رشد اعتبارات هزینه های دولت در سال 83، 84 حدود 35 درصد و در سال 84-85 حدود 24 درصد بوده است ، ولی با اعمال سیاست های سختگیرانه دولت برای کنترل اعتبارات هزینه ای رشد اعتبارات هزینه ای دولتی در سال 85، 86 ، 5/1 درصد منفی بوده است که اگر این لایحه اصلاحیه را به آن اضافه کنیم رشد 5 درصدی خواهد داشت.

وی افزود: با مقایسه روند رشد اعتبارات و بودجه هزینه ای مشاهده می شود که دولت در جهت کنترل دو رقمی این اعتبارات هزینه ای حرکت کرده است و تلاش کرده این رقم از رشد 40 درصدی به 5 درصد کاهش دهد و انشاء الله در سال بعد نیز رشد بودجه جاری دولت بیشتر از 5 تا 6 درصد نخواهد بود.

حسینی تصریح کرد: دولت برای آنکه بتواند به موقع حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته را پرداخت کند با اجرایی کردن بند و تبصره 19 قانون بودجه 86 اعتبارات حقوق ومزایا را بلوکه کند و مستقیما از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کند.

وی گفت: اجرایی شدن بند (و)به دولت کمک کرده است تا بتواند سایر اعتبارات هزینه ای را از اعتبار حقوق و مزایا جدا و کنترل کند.

حسینی در مورد ضرورت دو فوریتی بودن این لایحه نیز گفت: هم اکنون دولت چندین لایحه را در دستور کار خود دارد که از جمله آن لایحه تبصره های دائمی و لایحه بودجه 87 است، بنابراین با دقت و زمان کافی در اختیار نداریم از سوی دیگر ما مشکلات هزینه ای در مورد پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه های حاکمیتی، وزارت آموزش و پرورش، صندوق های بازنشستگی و بنیاد شهید داریم.

معاونت برنامه ریزی و نظرات راهبردی ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: دولت تصمیم گرفت با استفاده از اصلاحیه قانون بودجه جابجایی در ارقام بودجه اصلاح ردیف ها، کنترل وحذف هزینه های زائد، منابعی را تامین کند تا بتواند هزینه های اجتناب ناپذیر را پاسخگو باشد.

حسینی گفت: در این لایحه سه هزار و 600 میلیارد تومان در خواست شد. که حدود سه هزار میلیارد تومان از آن به صندوق های بازنشستگی، وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید اختصاص می یابد و 600 میلیارد تومان به سایر دستگاه ها از جمله دانشگاه ها و سایر دستگاه های استانی و ملی اختصاص خواهد یافت.

وی تاکید کرد: دولت حساسیت و وسواس دارد که بودجه دستگاه ها را کنترل کند و آمار بیانگر عزم دولت در این رابطه است.

علیرضا محجوب نماینده تهران در مخالفت با دو فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 86 کل کشور اظهار داشت: متاسفانه همه ساله با یک عناوین ثابت و مشخص یک رقم قابل ملاحظه ای بدون بررسی کافی به صورت لایحه به مجلس می آید و چیزی که باید ظرف زمانی مشخص مورد بررسی قرار گیرد می خواهیم ظرف 24 ساعت یک رقم قابل ملاحظه را مصوب کنیم.

وی افزود: این مبلغ هم از محل هایی برداشته خواهد شد که صاحبان بودجه که در مجلس هستند نمی دانند از کدام محل پیش بینی شده برداشته شد و کجا رفت.

محجوب تصریح کرد: برای آنکه امکان حسابرسی باشد اعتبارات هزینه ای و درآمدی باید در ردیف خود تصویب شود اگر اصلاح هم هست همینطور باید باشد اینکه به صورت کلی از ما یک دستورالعمل بگیرند تا کار کلی انجام دهند آن را هم عمل نکنند نمی شود.

وی افزود: تصور می کنم فوریت خواستن برای چنین موضوعاتی باعث می شود همه تصمیمات ما بی اثر و کم اثر باشد و حتی مبلغ در محل خود هزینه نشود و به صدها هزار نفر مثل بازنشستگان اجحاف شود.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در موافقت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: دولت در ارتباط با قانون بودجه 86 کل کشور اصلاحیه ای آورده که اگر با دقت روی آن کار شود می تواند پاسخ سئوالات دستگاه های اجرایی را در استانها بدهد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل اینکه همیشه در بودجه نویسی نقص وجود داشته حل این معضل به آسانی نیست ما هر ساله بودجه را سنتی می بینیم و ریشه های کسری بودجه با دقت مورد بررسی قرار نمی گیرد و باعث عملیاتی نبودن بودجه در سال می شود.

دلخوش با بیان اینکه همه ساله مجبوریم این اصلاحیه ها را انجام دهیم تصریح کرد: اگر مجلس دست به اصلاح نزند مسلم بدانید بخش زیادی از مشکلات مخصوصا مسئله حقوق و دستمزد کارگران دامن ما را می گیرد.

نماینده صومعه سرا به تصویب افزایش پلکانی حقوق در بودجه 86 اشاره کرد و گفت: در ارتباط با افزایش پلکانی حقوق و دستمزد که دولت انجام داد مجلس عکس العملی نشان نداد و عملکرد مجلس هم نشان می دهد هیچ ایرادی به مصوبه هیئت وزیران وجود نداشت اگر قرار بود ایرادی می گرفتیم در چند ماه پیش باید ایراد گرفته می شد نه الان که دستگاه ها چرای حقوق در پایان سال دچرا مشکل هستند اگر قرار باشد این افزایش نباشد باید به همان اندازه به دولت کمک کنیم تا دولت مشکل خود راکمک کند.

هادی حق شناس نماینده بندر انزلی نیز در مخالفت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: نه نماینده دولت نه موافق با دو فوریت هیچ کدام به اصل ماجرا اشاره نکردند که دلیل این کسری چه بوده است در سال گذشته هم که لایحه متمم بودجه در مجلس مطرح شد این ایراد به دولت وارد شده بود.

وی افزود: اسفند ماه سال گذشته نیز پیش بینی شده بود که این لایحه بودجه 86 در سال 86 نمی تواند کفاف و جوابگوی دستگاه های اجرایی باشد و امسال نیز پیش بینی ها اتفاق افتاده است حال سئوال این است که آیا دولت توان این پیش بینی را نداشت اکنون دولت و نمایندگان دولت چه پاسخی به نقدها دارند سئوال دیگر این است که دلیل کسری چیست؟

عضو فراکسیون اقلیت مجلس به سخنان دلخوش در خصوص افزایش پلکانی حقوق اشاره کرد و گفت: اتفاقا یکی از اعتراضات کارکنان همین افزایش پلکانی است دولت افزایش پلکانی را خلاف قانون انجام داده نمایندگان هم اعتراض کردند حال که دولت خلاف قانون عمل کرده مجلس باید این شیوه غلط دولت را با روش دیگری جبران کند؟

حق شناس با بیان اینکه معتقدیم دولت با شیوه غلط خود دچار کسری شده است گفت: جبران این کسری با این لایحه اصلاح نمی شود و دولت باید با یک لایحه دیگر به صورت شفاف از حساب ذخیره ارزی برداشت کند و به اعتبارات عمرانی دست نزند مجلس هم کمک می کند.

وی تاکید کرد: بنابراین از اعتبارات جاری کم نکنیم و دولت لایحه دیگری بیاورد.

مرتضی تمدن نماینده شهرکرد نیز در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: دولت مقید به بودجه انقباضی است هم اکنون نیز به جای اینکه لایحه متمم بودجه به مجلس ارائه کند لایحه اصلاحی بودجه 86 را ارائه کرده است.

وی افزود: لایحه متمم بودجه به گرانی در جامعه دامن می زند اما لایحه اصلاحی اینگونه نیست این یکی از نقاط مثبت لایحه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: حقوق دستمزدها در دلیل کسری بودجه 86 بوده اند در مصوبات سال گذشته تعیین سقف حقوق و دستمزدها مبنا قرار داده شد ونه عملکرد کارکنان دولت.

تمدن افزود: افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت نیز سبب افزایش کسری بودجه در این بخش شده است ما باید دولت را برای تامین کسری بودجه کمک کنیم . اولیت برای رفع کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش نیز ایثارگران و جانبازان است.



در نهایت مجلس به یک فوریت لایحه ای رای داد که در صورت تصویب نهایی آن به دولت اجازه داده می شود مبلغ 3 هزار و 600 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق،مزایا و عیدی و سایر هزینه های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته اختصاص دهد.