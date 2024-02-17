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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۴۵

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم عنوان کرد؛

پرداخت ۸۲ درصد متقاضیان تسهیلات ازدواج در قم

پرداخت ۸۲ درصد متقاضیان تسهیلات ازدواج در قم

قم- مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: بر اساس گزارشی که تا دی ماه امسال داشته ایم ۸۲ درصد از وام های متقاضیان در حوزه ازدواج پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ثانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: بر اساس گزارشی که تا دی ماه امسال داشته‌ایم ۸۲ درصد از وام‌های متقاضیان در حوزه ازدواج پرداخت شده است و مشکل برخی‌ها تسهیلات، به تکمیل پرونده و ضمانت‌ها باز می‌گردد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم ابراز کرد: ۱۰ هزار و ۵۹۸ فقره تسهیلات ازدواج تا دی ماه امسال در استان قم پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: متأسفانه برخی از بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی در استان قم در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج تعامل و عملکرد خوبی نداشتند.

ثانی خانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برنامه‌های هفته جوان در استان قم از ۳۰ بهمن ماه امسال آغاز و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته جوان بیان کرد: برپای جشن‌های ویژه جوانان، برپایی مراسم غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری نشست‌های فرهنگی در نقاط مختلف استان از حمله برنامه‌ها است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم ادامه داد: به مناسبت هفته جوان جشن بزرگی در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در پردیسان برگزار خواهد شد و در مراسم ۳۰ جوان برتر استان تجلیل می‌شوند.

وی بیان کرد: این جشن بزرگ با حضور گروه‌های مختلف مردمی و به خصوص خود جوانان برپا می‌شود و در کنار برگزاری این مراسم، برنامه‌های فرهنگی همانند مشاوره ازدواج، روانشناسی، مشاوره در موزه موضوعات کار و اشتغال نیز ارائه می‌شود.

ثانی خانی افزود: جشن دیگری در چهارمین روز از اسفند ماه با عنوان «جوان انقلابی استکبار ستیزی و عزت ملی» در ورزشگاه ۲۰۰۰ نفری شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.

کد مطلب 6026993

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