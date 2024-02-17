پرداخت ۸۲ درصد متقاضیان تسهیلات ازدواج در قم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ثانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: بر اساس گزارشی که تا دی ماه امسال داشتهایم ۸۲ درصد از وامهای متقاضیان در حوزه ازدواج پرداخت شده است و مشکل برخیها تسهیلات، به تکمیل پرونده و ضمانتها باز میگردد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم ابراز کرد: ۱۰ هزار و ۵۹۸ فقره تسهیلات ازدواج تا دی ماه امسال در استان قم پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: متأسفانه برخی از بانکها به خصوص بانکهای خصوصی در استان قم در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج تعامل و عملکرد خوبی نداشتند.
ثانی خانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برنامههای هفته جوان در استان قم از ۳۰ بهمن ماه امسال آغاز و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامههای هفته جوان بیان کرد: برپای جشنهای ویژه جوانان، برپایی مراسم غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری نشستهای فرهنگی در نقاط مختلف استان از حمله برنامهها است.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم ادامه داد: به مناسبت هفته جوان جشن بزرگی در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در پردیسان برگزار خواهد شد و در مراسم ۳۰ جوان برتر استان تجلیل میشوند.
وی بیان کرد: این جشن بزرگ با حضور گروههای مختلف مردمی و به خصوص خود جوانان برپا میشود و در کنار برگزاری این مراسم، برنامههای فرهنگی همانند مشاوره ازدواج، روانشناسی، مشاوره در موزه موضوعات کار و اشتغال نیز ارائه میشود.
ثانی خانی افزود: جشن دیگری در چهارمین روز از اسفند ماه با عنوان «جوان انقلابی استکبار ستیزی و عزت ملی» در ورزشگاه ۲۰۰۰ نفری شهید حیدریان قم برگزار میشود.
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