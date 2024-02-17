درخشش کاراته کاهای قمی در مسابقات بین المللی کاراته

مهدی بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاراته کاهای قمی با کسب چهار مدال در مسابقات بین المللی کاراته تهران که در سبک شورین کمپو برگزار شد افتخار آفرینی کردند.

رییس هیات کاراته استان قم گفت: این مسابقات سه روز پایانی هفته گذشته به میزبانی تهران برگزار شد و ۷ کشور خارجی نیز در آن شرکت داشتند.

وی بیان کرد: نیوزلند، روسیه، تایلند، لبنان، عراق، افغانستان و پاکستان تیم های خارجی این مسابقات بودند و در کل ۵۰۰ شرکت کننده در رقابت ها با یکدیگر مصاف بیرانوند با اشاره به اینکه تیم اعزامی استان قم به این مسابقات صاحب ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۱ مدال برنز شد گفت: مهدی گلوردی در کاتا بزرگسالان و محمد صادق قنبری در وزن ۶۵ کیلوگرم بزرگسالان موفق به دستیابی به نشان طلا شدند.

وی افزود: علی اصغر فریدی در وزن ۵۰ کیلوگرم نوجوانان نشان نقره و حسین خداپرست در وزن ۶۰ کیلوگرم نوجوانان نشان برنز مسابقات را کسب کردند.