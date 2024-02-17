پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ به ۳۷۲ طرح اشتغالزایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان در هشتمین کمیته استانی بندالف تبصره ۱۸ در استان اظهار کرد: از محل اعتبارات قانون بودجه ۱۴۰۱ تا کنون ۱۰ هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال به استان تخصیص یافته که از این میزان ۶ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال اعتبار نقدی و ۴ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال اسناد خزانه است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی مجموع جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در استان را تا کنون ۲۶.۶ درصد اعلام کرد و افزود: میزان جذب اعتبار نقدی ۳۲.۶ درصد و اسناد خزانه ۱۶.۴ درصد بوده است.

ذاکریان با بیان اینکه هزار و ۱۰ طرح به مبلغ ۱۸ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال طرح در کمیته‌های استانی تصویب شده است، عنوان کرد: دو هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال به ۳۷۲ طرح پرداخت شده است.

به گفته وی هم اکنون ۸۰۶ میلیارد تومان اعتبار تسهیلات تبصره ۱۸ در استان موجود است که هنوز جذب نشده و دستگاه‌های اجرایی و بانک باید روند پرداخت را سرعت ببخشند.

وی با اشاره به برگزاری سه کمیته کارشناسی طی ماه جاری بیان داشت: ۱۱۶ طرح به کمیته‌ها ارسال شده که ۹۹ طرح به مبلغ دو هزار و ۳۰ میلیارد ریال تأیید و امروز در کمیته استانی برای تصویب بررسی می‌شود.

وی به میزان جذب طرح‌های معرفی شده دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبار نقدی عنوان کرد: رقم جذب طرح‌های معرفی شده توسط جهاد کشاورزی ۲۹ درصد، صمت ۵۹ درصد، گردشگری و صنایع دستی ۱۸ درصد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵۲ درصد، فناوری اطلاعات ۱۵ درصد، کمیته امداد ۹۹ درصد، بهزیستی ۱۰۰ درصد، بنیاد برکت ۷۳ درصد و راهداری، راه و شهرسازی و پارک علم و فناوری هم هیچ رقمی جذب نکرده‌اند.