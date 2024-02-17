استان: اردبیل

اردبیل حوزه انتخابیه: اردبیل، نمین ، نیر و سرعین

اردبیل، ، و سرعین شعار انتخاباتی: جوانان تغییر می‌خواهند

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمدعلی ظفرمندی اردبیلی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه تبریز در رشته ریاضی کاربرد

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

مبتکر نبودن، اولویت قرار دادن جایگاه خودشان به جای رسیدن به درد مردم.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

دیوان محاسبات پویاتر از قبل باشد و درباره عملکرد دولت مطالبه گر باشد نه مطیع محض.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

عصاره ملت نباید با نیل به تجمل گرایی، جدای از ملتی باشد که اکنون درگیر فشار اقتصادی است. لازم است مرجع دیگری جز مجلس دارایی و درآمد نماینده‌ها و خانواده آنها را رصد کند تا پول نامشروع دریافت نکنند.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

اکنون همراهی کم سابقه‌ای میان این سه قوا وجود دارد اما آن پیشرفت مورد انتظار دیده نمی‌شود لذا به این نتیجه می رسیم که این سه قوه علاوه بر همکاری باید مستقل از هم و همچنین مطالبه گر از همدیگر باشند. جلسه سران قوا مهم‌ترین مصداق این همکاری است.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

اعتماد مردم را از دست خواهند داد.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

در دسترس بودن؛ حداقل دوهفته یکبار با مردم جلسه داشته باشد و مشکلات آنها را شنوا باشد.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

هرقدر نماینده عالم به مسائل کلی کشور و همچنین مسائل بین المللی باشد بیشتر می‌تواند نماینده خوبی برای تمام ملت باشد. مردم باید تحقیق کنند و به چنین داوطلبی رأی دهند.

سوالات استانی:

*عدم توسعه و تقویت گمرک‌ها و بازارچه‌های مرزی یکی از مسائل استان اردبیل است. برای بهره گیری از ظرفیت این حوزه چه برنامه‌ای دارید؟

به علت کرونا و همچنین تشنج مقطعی در روابط با کشور آذربایجان، توقفی در رونق بازارچه‌های ما شکل گرفته بود که امید است با تمهیدات لازم و همچنین استارت منطقه آزاد اردبیل این مهم محقق شود.

*دست کم ۳۰ درصد جمعیت اردبیل در بافت‌های فرسوده، تاریخی و غیر رسمی سکونت دارند. برای حل معضل حاشیه‌نشینی و نوسازی ابنیه استان، چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

حاشیه نشینی نتیجه بحران در روستاها و کشاورزی ماست که باید توجه ویژه به این موضوع داشته باشیم. بهترین راه برای نوسازی ابنیه دادن وام‌های مناسب به صاحبان خانه‌های قدیمی است.

*رعایت الگوی کشت با توجه به منابع و ظرفیت‌ها، یکی از خلاءهای موجود در استان اردبیل است. برای این موضوع به خصوص جلوگیری از کشت محصولات آب‌بر چه برنامه‌ای دارید؟

اینها مسئولیت نماینده نیستند، مدیران بخش کشاورزی ما اگر نیروی ستادی نمایندگان پیشین نبودند و از روی تجربه و تخصص شأن انتخاب می‌شدند این‌طور نمی‌شد.