بازدید تاج و نبی از مرکز ملی فوتبال و حضور در اردوی تیم بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، مهدی محمد نبی، داود پرهیزکاری، مهدی خراطی و علیرضا شهاب با حضور در کمپ تیمهای ملی از امکانات و تجهیزات این مرکز بازدید کردند.
محمدنبی درباره بازدید از مرکز ملی فوتبال گفت: با توجه به تاکید رئیس فدراسیون قصد داریم با تأمین منابع مالی مرکز ملی فوتبال ایران را به بهترین امکانات مجهز کرده تا تیمهای ملی بتوانند آسوده خاطر تمرینات و اردوهای خود را برگزار کرده و شاهد موفقیتشان پیش از پیش باشیم. از همین رو با بررسی و بازدید میدانی که از امکانات مرکز ملی داشتیم، نکات مختلفی را به هر یک از مسئولین بخش مربوطه اعلام کرده تا با رفع آن شاهد شرایط بهتر و مناسبتری از لحاظ زیر ساختی داشته باشیم.
نایب رییس فدراسیون فوتبال افزود: یکی از برنامههای مهم فدراسیون فوتبال پوشش و تجهیز مرکز ملی فوتبال به بهترین و پیشرفتهترین تجهیزات بوده که این امر اتفاق افتاده و با رفع برخی موارد، سعی بر ایجاد روند بهتر برای زیر ساختها و تجهیزات داریم.
گفتنی است، در حاشیه این بازدید تاج به همراه محمدنبی در تمرین تیم ملی فوتبال بانوان حضور یافته و دقایقی را با کادر فنی و بازیکنان گفتگو کردند.
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