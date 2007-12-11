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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۶

ثبت نام المپیاد علمی دانش آموزان استان سمنان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش استان سمنان از آغاز ثبت نام دانش آموزان برای شرکت در المپیاد های علمی دانش آموزان استان خبر داد.

حسین نداف در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: ثبت نام دانش آموزان برای شرکت در المپیاد های علمی دانش آموزان استان آغاز شده است و تا 25 آذر ماه ادامه دارد.

وی افزود: مرحله شهرستانی این المپیاد علمی بهمن ماه سال جاری و مراحل استانی و کشوری این رقابت های علمی بهار و تابستان سال آینده برگزار می شود.

نداف با بیان اینکه این المپیاد ها در رشته های ریاضی و فیزیک، نجوم، ادبی، شیمی، زیست شناسی و کامپیوتر برگزار می شود، گفت: پژوهش سراهای دانش آموزی در سراسر استان کلاس های آمادگی برای شرکت در این رقابت ها را برگزار می کنند.

به گفته وی، دانش آموزان می توانند تا زمان تعیین شده در مراکز محل تحصیل خود برای شرکت در این المپیاد علمی ثبت نام کنند.

کد مطلب 602703

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