ظرفیت برابری برای کاندیداهای انتخابات در بوشهر فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مراحل ضبط برنامه مناظره نامزدهای انتخاباتی در صدا و سیما با تقدیر از اقدامات صدا و سیما در ایجاد فضای انتخاباتی سالم و پرشور اظهار داشت: تهیه و تدوین ۳۰ برنامه در حوزه سیما و تولید ۳۰ برنامه در رادیو بوشهر در زمینه انتخابات از این اقدامات است.

وی گفت: در خبر نیز برنامه‌های مختلفی در قالب ۲۰ ویژه برنامه انتخاباتی تهیه شده که در حال پخش است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: یکی از برنامه‌های مهم، مناظره بین نامزدهای انتخاباتی مجلس است که ظرفیت برابری برای کاندیداهای مجلس فراهم شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با قدردانی از فعالیت‌های صدا و سیما ابراز داشت: یکی از ابتکارات مهم صداوسیما راه‌اندازی کانال‌های تبلیغاتی برای کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی است که جای سپاس دارد.

وی اضافه کرد: از تمام توان و ظرفیت موجود برای ایجاد فضای انتخاباتی سالم و پرشور در چهار حوزه انتخابیه بهره می بریم.

معاون سیاسی استاندار بوشهر گفت: از مجموع ۲۶۴ داوطلب مجلس شورای اسلامی در ۴ حوزه انتخابیه استان بوشهر، ۱۵۸ نفر تأیید صلاحیت شدند و ۶ نفر نیز درخواست تغییر حوزه انتخابیه خود را به ستاد انتخابات ارائه کرده‌اند.

پورات تصریح کرد: مجلس قوی زمینه ساز ایران قوی است و به فضل الهی شاهد انتخاباتی سالم و پرشور و مجلسی مقتدر خواهیم بود..

معاون سیاسی استاندار بوشهر با همراهی عباس مطاف مدیر کل روابط عمومی استانداری بوشهر با حضور در صدا و سیمای مرکز استان، از مراحل مختلف ضبط برنامه مناظره نامزدهای انتخاباتی بازدید و پیشنهادات لازم را برای افزایش سطح کیفی برنامه ارائه کرد.