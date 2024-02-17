اسلام رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: بمنظور تقویت نخیلات منطقه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انواع کودهای تغذیه‌ای (ازته، پتاسه، فسفره) را به صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار داده و کارشناسان جهاد کشاورزی اطلاعات لازم را در خصوص نحوه استفاده و میزان مصرف کودهای شیمیایی در اختیار باغداران خواهند گذاشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان از کشاورزان و باغداران شهرستان خواست با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به دریافت سهمیه کودی خود و تغذیه نخیلات اقدام کنند.

پرداخت تسهیلات کم بهره به کشاورزان شهرستان تنگستان

رضایی عنوان کرد: در راستای جبران خسارت دیدگان سیل مردادماه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳۷ میلیارد ریال اعتبار به شهرستان تنگستان تخصیص داده شد که تاکنون ۶۱ میلیارد ریال در قالب تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان پرداخت شده است و مابقی نیز تا پایان سال پرداخت خواهد شد.