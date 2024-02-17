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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۳

استاندار کردستان:

حضور بالای مردم درانتخابات افتخار دیگری رابرای کردستان رقم می‌زند

حضور بالای مردم درانتخابات افتخار دیگری رابرای کردستان رقم می‌زند

سنندج_ استاندار کردستان گفت: حضور بالای مردم در انتخابات افتخار دیگری را برای این استان رقم می‌زند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا عصر شنبه در جمع اعضای شورای موتلفه استان اظهار کرد: اعضای شورای ائتلاف افرادی انقلابی و جهادی هستند که می‌توانند در استان اثرگذار باشند.
وی خاطر نشان کرد: نظام اسلامی نظامی مقتدر است شرایطی که امروز ایران در دنیا دارد می‌طلبد که اقتدار ایران حفظ و تقویت شود چرا که در طول تاریخ چنین انقلابی وجود نداشته است.
استاندار کردستان عنوان کرد: در راستای تبیین و روشنگری کم‌کاری کرده‌ایم و رهبر معظم انقلاب جهاد تبیین را تکلیف بر آحاد مردم می‌دانند و ما به شدت نیاز داریم که در این زمینه کار کنیم.
زارعی‌کوشا گفت: گرچه نقص‌هایی در کارها وجود دارد اما نباید اجازه داد که توفیقات ما مورد هجمه تبلیغات منفی رسانه‌های غربی باشد و تحت‌الشعاع قرار گیرد.
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم کردستان را اولویت می‌داند و خدمت به مردم وظیفه ما مسؤولان است و صادقانه برای خدمت به مردم تلاش می‌کنیم.
وی اعلام کرد: در دور دوم سفر رئیس جمهور پروژه‌های مختلفی از جمله راه آهن افتتاح شد و تا اتمام طرح‌ها رئیس جمهور حاضر به افتتاح نشدند و این نشان می‌دهد دولت سیزدهم به دنبال کار نمایشی و شعار نیست.
استاندار کردستان اضافه کرد: بسیاری از پروژه‌هایی که در سفر رئیس جمهور افتتاح شد کم نظیر بود و حوزه راههای روستایی ۳۷۰ کیلومتر آسفالت شد و طرح‌های زیادی به سرانجام رسید که در نوع خود کم‌نظیر بودند.
زارعی کوشا گفت: موفق شدیم که برچسب امنیتی بودن را از کردستان برداریم و با کارهای فرهنگی نیز همزاهی مردم به نظام در سالجاری و در برنامه‌های مختلف به تصویر کشیده شد.
وی افزود: فضای رقابت فضای خوبی است و باید تلاش کنیم با مشارکت بالا شیرینی حضور مردم برگ افتخار دیگری برای استان دیگر باشد
استاندار کردستان یادآور شد: انتخاب اصلح نیز جدای از مشارکت مهم است و باید در معرفی افراد اصلح تلاش شود تا مردم به درستی انتخاب کنند.
وی همچنین با اشاره به بارش‌های اخیر در استان گفت: بارش باران استان ۲۴۹ میلی متر بوده که افزایش خوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و با بارش‌های خوبی که در استان داشتیم سدچراغ ویس نیز سرریز شد.

کد مطلب 6027056

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