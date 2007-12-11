18 شرکت و سازمان شهرداری در معرض انحلال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم امروز در شورای شهر در جریان بررسی لایحه ساماندهی وضعیت سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران ، تصریح کرد: در 101 شرکت و سازمان وابسته به شهرداری تهران 36 هزار نفر در حال فعالیت هستند و باید برای ساماندهی وضعیت شرکت ها و سازمان های شهرداری راهبردهای ساماندهی تعیین شود.

وی با اشاره به اینکه همه راهبردها و اصلاحات در نظر گرفته شده نیازمند مصوبه شورا نیست ، افزود: هر اقدامی در اصلاح اساسنامه سازمان ها و شرکت ها باید به تایید شورای بازنگری برسد که با توجه به حضور 2 نماینده شورا، هماهنگی لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

رسول خادم تاکید کرد: سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران باید به سمت تخصصی تر شدن بروند و در چارچوب های تخصصی فعالیت داشته باشند چرا که در حال حاضر برخی شرکت ها و سازمان ها دارای فعالیت موازی و غیر ضروری هستند و برخی نیز شهرداری را متحمل فشار اضافی کرده اند.

حسین بیادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز افزود: امسال 5 سال است که در صدد ساماندهی شرکت ها و سازمان های شهرداری هستیم ولی تاکنون کاری پیش نبرده ایم و بهتر است به جای بازی با الفاظ به اصل موضوع بپردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، پس از صحبت های اعضا در نهایت این لایحه با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید و مقرر شد تا اصلاحات گوناگون حداکثر ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه به اجرا گذاشته شود تا نتایج حاصله از این اصلاحات به تایید شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه ریزی و اجرایی شهرداری تهران برسد.

بر اساس این مصوبه، شهرداری باید نسبت به تخصصی کردن موضوع فعالیت کلیه سازمان ها و شرکت های یاد شده در چارچوب ماموریت های قانونی شهرداری مطابق با مستندات قانون شهرداری ها و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

همچنین استفاده از قابلیت حقوقی و اجرایی این مصوبه به منظور جلوگیری از فعالیت های مشابه، موازی و غیر مرتبط و غیر ضروری سازمان ها و شرکت ها از مواردی است که در این لایحه مورد استفاده قرار گرفته است.

بر پایه این مصوبه ، باید تکلیف کلیه سازمان ها و شرکت هایی که شاخص ارزیابی عملکرد آنها منفی است و نیز سازمان ها و شرکت هایی که امکان تطبیق موضوع ماموریت و فعالیت آنها با شهرداری وجود ندارد باید به بخش خصوصی واگذار شود.

همچنین در صورتی که شورای بازنگری پس از انجام ارزیابی ها، فعالیت شرکتی را با اقدامات شهرداری متناسب ندانست بر اساس زمانبندی مشخص و قوانین و مقررات موضوعه می تواند نسبت به ادغام و انحلال آن اقدام کند.

بر اساس این مصوبه ملاک و معیار تعیین حوزه های تخصصی کلیه سازمان ها و شرکت های یاد شده بر اساس موضوع نوع خدمات و محصولات ارائه شده مطابق با طبقه بندی چهارگانه عمرانی، شهرسازی، خدماتی و فرهنگی - اجتماعی این طرح خواهد بود.