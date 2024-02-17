ماهیت انقلاب اسلامی در خدمت به محرومان تعریف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با طلاب جهادی استان که به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با تأکید بر اینکه جوانان، صاحبان امروز انقلاب اسلامی هستند، اظهار کرد: وجود شما برادران و خواهران جهادی و جوان در حوزه علمیه، بزرگترین سرمایه امید برای بنده و امثال مایی است که سالیان عمر خودمان را در عرصههای مختلف این نظام وقف کردهایم. وجود شما صحت این ادعا را ثابت میکند که حتی زمان پیروزی انقلاب، نهضت بهاندازه امروز از سرمایههای انسانی بهرهمند نبود و اکنون، دوران بهرهگیری از نبوغ، استعداد و ظرفیت جوانان فرهیخته امروز فرارسیده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: امروزه انقلاب اسلامی ما در مرزی قرار گرفته که اگر نیروهای این نهضت با سرمایه عظیم اعتقادی و فکری خود پای آرمانها نایستند، هرگز نمیشود انقلاب را با توده احساسات مردم به پیش برد و باید باورمندیهای جدی به اصل نهضت پیوند بخورد و نیروی فرهیخته و جوان ملازم انقلاب باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای همه شما برادران و خواهرانی که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی حتی به دنیا نیامده بودید، مهم است باورمندی شما منطبق بر فرهیختگی، شناخت و مطالعه باشد تا عمیقاً بدانید که این نهضت چرا شکل گرفت و در پهنه ۴۵ ساله عمر خود چه دستاوردهایی داشته است زیرا همه شما جوانان در این انقلاب جایگاه، سهم و تکلیف دارید و مسئولیت و میراث این انقلاب نیز بر دوش فرهیختگانی است پس از پیروزی انقلاب به دنیا آمدهاند.
علم الهدی ادامه داد: آن جوان عزیزی که امروزه در اردوهای جهادی، کیلومترها دورتر از خانه و کاشانه راهی روستاها و مناطق محروم میشود، همین حضورش برای انقلاب جبهه ایجاد میکند و از این دست جبههها، امروزه فراوان در اقصی نقاط ایران عزیز وجود دارد. عزیزان من، این را بدانید که ماهیت انقلاب اسلامی در خدمت به محرومان و مستضعفان تعریف شد و تا به امروز نیز پایگاههای فعال و سنگرهای مؤثر نهضت در همان روستاهایی بوده که شما عزیزان جهادگر در آنها حضور داشتهاید. بنابراین، فعالیتهای خود را استمرار ببخشید و حوزه اثربخشی خود را توسعه دهید تا آرمانهای انقلاب بر پایه سربازی شما در رکاب امام زمان (عج) بیش از پیش نهادینه شود.
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