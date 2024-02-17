مشارکت در تعیین سرنوشت دستاورد انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کاظمی ظهر شنبه در همایش رأی اولیهای شهرستان خواف اظهار کرد: با برگزاری انتخابات، زمینهای فراهم شده که دانش آموزان رأی اولی وارد یک میدان جدید و مهم در زندگی خود شوند.
مشاور رئیس عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) از رأی اولی به عنوان نقطه آغاز یک بلوغ سیاسی یاد و بیان کرد: دانش آموزان این رده سنی در ساختن جامعه مطلوب سهیم هستند و نقش آفرینی میکنند.
وی گفت: در رژیم ستم شاهی پهلوی کشور وابسته به بیگانگان بود ولی به برکت نظام جمهوری اسلامی کشور ما به عزت و استقلال دست یافته است و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران عزت یافت و از وابستگی به بیگانگان نجات یافت.
کاظمی با اشاره به ترفندهای دشمنان از طریق فضای مجازی برای ضربه زدن به جامعه و از جمله نسل جوان بر لزوم افزایش آگاهی در برابر هجمه فرهنگی دشمنان تاکید کرد.
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