مشارکت در تعیین سرنوشت دستاورد انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کاظمی ظهر شنبه در همایش رأی اولی‌های شهرستان خواف اظهار کرد: با برگزاری انتخابات، زمینه‌ای فراهم شده که دانش آموزان رأی اولی وارد یک میدان جدید و مهم در زندگی خود شوند.

مشاور رئیس عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) از رأی اولی به عنوان نقطه آغاز یک بلوغ سیاسی یاد و بیان کرد: دانش آموزان این رده سنی در ساختن جامعه مطلوب سهیم هستند و نقش آفرینی می‌کنند.

وی گفت: در رژیم ستم شاهی پهلوی کشور وابسته به بیگانگان بود ولی به برکت نظام جمهوری اسلامی کشور ما به عزت و استقلال دست یافته است و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران عزت یافت و از وابستگی به بیگانگان نجات یافت.

کاظمی با اشاره به ترفندهای دشمنان از طریق فضای مجازی برای ضربه زدن به جامعه و از جمله نسل جوان بر لزوم افزایش آگاهی در برابر هجمه فرهنگی دشمنان تاکید کرد.