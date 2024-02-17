عملیات ساخت ۸۸۰ واحد مسکونی در دانشگاه اراک و تفرش هدفگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه بعد از ظهر شنبه در حاشیه نشست وبیناری شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور، اظهار کرد: در راستای اجرای تفاهم‌نامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ساخت مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور، یک اقدام مشترک با حضور ریاست جمهوری انجام شد.

وی افزود: در این راستا تفاهم‌نامه دانشگاه‌های آزاد و دولتی استان مرکزی با ظرفیت حدود ۲۰۰ هکتار زمین مربوط به دانشگاه آزاد و سراسری منعقد و فرآیند آن آغاز شده است.

استاندار مرکزی گفت: در مجموع برای ساخت واحدهای مسکونی در حوزه دانشگاه آزاد در چهار حوزه آشتیان، ساوه، کمیجان و نراق حدود ۱۸۳ هکتار زمین پیش بینی و برای این امر در نظر گرفته شده و تفاهم‌نامه و فرآیند آن صورت گرفته است.

مخلص‌الائمه گفت: آماده سازی ۹۱۵۰ واحد مسکونی انجام شده که بخشی مربوط به نهضت ملی مسکن و متقاضیان واجد شرایط اداره کل راه و شهرسازی همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است که می‌توانند در این چهار شهرستان مسکن بسازند.

مخلص‌الائمه بیان کرد: عملیات ساخت ۸۸۰ واحد مسکونی با ظرفیت ۱۶ هکتار زمین برای دانشگاه سراسری و دولتی تفرش و اراک هدفگذاری شد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیتی برای خوابگاه متأهلی نیز لحاظ شده است، گفت: حدود ۱۷ درصد ظرفیت کل کشور در استان مرکزی تعریف شده که ظرفیت قابل توجهی است و تلاش است ظرفیت دانشگاه دولتی را افزایش و دانشگاه‌های دولتی و اعضای هیأت علمی را در اجرای این طرح‌ها مشارکت دهیم.