محمدعلی زورآوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میانگین مجموع بارشهای سامانه اخیر ۵۹.۴ میلیمتر در استان کرمانشاه است که بیشترین بارش با ۱۰۴.۲ میلیمتر مربوط به پاوه بوده است.
وی افزود: کمترین میزان بارش در استان کرمانشاه نیز ۳۴ میلیمتر برای سومار به ثبت رسیده است.
سرپرست ادارهکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: مرکز استان کرمانشاه نیز ۵۰ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: ایستگاه صحنه با ثبت ۹۹ میلیمتر بارش در جایگاه دوم بارشها و کنگاور با ۹۴ میلیمتر بارش در جایگاه سوم استان قرار دارند.
زورآوند خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته و ادامه فعالیت موج بارشی حاکم بر جو منطقه در تمامی ایستگاههای هواشناسی استان کرمانشاه بارش ثبت شده است.
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