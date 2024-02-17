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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۴۵

سرپرست اداره‌کل هواشناسی کرمانشاه:

میانگین بارندگی های اخیر کرمانشاه ۵۹ میلی‌متر ثبت شد

میانگین بارندگی های اخیر کرمانشاه ۵۹ میلی‌متر ثبت شد

کرمانشاه- سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به بارش های اخیر، گفت: میانگین بارندگی های اخیر در استان کرمانشاه ۵۹ میلی‌متر ثبت شد.

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میانگین مجموع بارش‌های سامانه اخیر ۵۹.۴ میلی‌متر در استان کرمانشاه است که بیشترین بارش با ۱۰۴.۲ میلی‌متر مربوط به پاوه بوده است.

وی افزود: کمترین میزان بارش در استان کرمانشاه نیز ۳۴ میلی‌متر برای سومار به ثبت رسیده است.

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: مرکز استان کرمانشاه نیز ۵۰ میلی‌متر بارش به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: ایستگاه صحنه با ثبت ۹۹ میلی‌متر بارش در جایگاه دوم بارش‌ها و کنگاور با ۹۴ میلی‌متر بارش در جایگاه سوم استان قرار دارند.

زورآوند خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته و ادامه فعالیت موج بارشی حاکم بر جو منطقه در تمامی ایستگاه‌های هواشناسی استان کرمانشاه بارش ثبت شده است.

کد مطلب 6027094

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