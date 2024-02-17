به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی شامگاه شنبه در نشست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان برتر، منتخب نخبگان و سرآمدان استان زنجان اظهار کرد: در دو یا سه سال قبل اقتصاد دانش‌بنیان در زنجان کم‌توان بود و نیاز به انرژی و حمایت بیشتر در این عرصه احساس می‌شد.

وی حمایت فیزیکی برای استقرار واحدهای فناور و حمایت‌های مالی را نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: در سال گذشته این شرکت‌ها تا حدودی از تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ و حمایت‌های مالی بهره‌مند شدند و امسال نیز این روند ادامه می‌یابد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه تأمین زیرساخت‌های مالی رشکت‌های دانش‌بنیان در زنجان جان گرفته است، تصریح کرد: اختصاص زمین به وسعت ۱۳.۵ هکتار به شرکت‌های دانش‌بنیان از اقدامات مهم است و تا چند ماه آینده آن را به شرکت‌ها تحویل می‌دهیم.

وی با بیان اینکه در حوزه حمایت‌های مالی اقدامات خوبی صورت گرفته است، یادآور شد: به عنوان مثال از منابع استان ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل یک سوله کنار گذاشتیم و۱۵ میلیارد تومان برای آماده سازی زمین شرکت‌ها پیش‌بینی شده است.

افشارچی ادامه داد: برای تقویت فرآینده‌های فناورانه، زنجیره‌ای در نظرگرفته شده تا شرکت‌های بزرگ اعتبار تحقیقاتی خود را با ارتباط‌گیری با دانشگاه‌ها هزینه کنند و به اندازه همان مبلغ معاونت علمی و فناوری به عنوان وام اختصاص می‌دهد و در صورت خروجی مطلوب به وام بلاعوض تغییر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه حمایتی تلاش داریم استاندارد استان را ارتقا دهیم، خاطرنشان کرد: در حوزه آموزش عالی و معاونت علمی چالش‌هایی وجود دارد و شرکت‌ها را حمایت می‌کنیم اما هدایت نمی‌کنیم.