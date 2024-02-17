برفروبی ۳۶۰۰ کیلومتر باندراه در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جهانی اظهار کرد: ۲۲۰ نفر از نیروهای راهدار و پشتیبان در قالب ۲۷ گروه در ۳۶ ساعت گذشته با استفاده از ۱۵۰ دستگاه ماشین‌آلات اقدام به برفروبی جاده‌های استان کردند.

وی بیان کرد: سامانه بارشی برف از عصر روز پنجشنبه گذشته وارد استان شد و بر این اساس هشت شهرستان شاهد بارش برف و کولاک و در برخی ساعات نیز شاهد پدیده مه‌گرفتگی بودند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: سامانه بارشی در شهرستان‌های تفرش، آشتیان، فراهان، خنداب، کمیجان، شازند، اراک و بخش نوبران ساوه، باعث بارش برف شد و در سایر شهرستان‌های استان نیز بارش شدید باران گزارش شد.

جهانی افزود: به منظور جلوگیری از یخزدگی سطح جاده‌ها و انسداد مسیر نیز ۸۵۰ تن مخلوط شن و نمک استفاده شد.

وی تاکید کرد: اکنون تردد در محورهای اصلی استان مرکزی و برقرار است و کاربران جاده‌ای می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها پیش از انجام سفر از سامانه ۱۴۱ بهره بگیرند همچنین انتظار است در راستای جلوگیری از ایجاد ترافیک و انسداد مسیر بدون زنجیرچرخ در محورهای برف‌گیر تردد نکنند.