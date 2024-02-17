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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۴

۳۲۲ نفر طی سال جاری در آذربایجان شرقی با گازگرفتگی مسموم شدند

۳۲۲ نفر طی سال جاری در آذربایجان شرقی با گازگرفتگی مسموم شدند

تبریز-رییس اورژانس آذربایجان شرقی گفت: طی سال جاری بر اثر گازگرفتگی ۱۵ نفر در ‌آذربایجان شرقی جان باختند و ۳۲۲ نفر مسموم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جعفری روحی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: به دنبال بروز این تعداد حادثه گازگرفتگی، ۱۵ نفر در آذربایجان شرقی جان باختند و ۳۲۲ نفر مسموم شدند.

وی اظهار کرد: این تعداد مربوط به مهر امسال تا ۲۸ بهمن سال جاری بوده و ۳۵۸ نفر در سطح آذربایجان شرقی بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جان باخته یا مسموم شده اند.

جعفری روحی، ادامه داد: با اقدامات به موقع و تخصصی اورژانس، افراد مسموم شده نجات یافتند و ۲۱ نفر از این افراد در محل حادثه درمان و بقیه افراد به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6027127

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