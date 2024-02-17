ایجاد ۶ هزار فرصت شغلی در بخش اصناف هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی در نشست با هیات رییسه و اتحادیه های صنفی هرمزگان افزود: نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی در استان هرمزگان فعالیت می کنند که از این تعداد ۲۳ هزار صنف فعال در مرکز استان است. می توان گفت بزرگترین جامعه تشکل های خصوصی بخش اصناف است که با ۱۴۴ اتحادیه فعال اند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به مسائل مشکلات اصناف در حوزه عوارض و مالیات، اظهار کرد: ساماندهی صنوف در استان شروع شده که مشابه آن می توان به صنف بنکداران اشاره کرد و از آن به عنوان الگو بهره برد که مابقی صنوف هم بتوانند از این الگو استفاده کنند.

قاسمی ادامه داد: یکی از دغدغه های اصلی که همیشه اصناف و مردم با آن روبرو هستند، ساماندهی مشاغل مزاحم شهری است که امیدواریم با قول و مساعدت استاندار هرمزگان این مشکل برطرف شود.

وی با اشاره به نیازمندی های اتحادیه های قنادان و برخی اتحادیه ها در ایام پایانی سال عنوان کرد: نیازمندی های این اتحادیه ها بررسی و در سریع ترین وقت انجام خواهد شد.