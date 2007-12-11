نظرسنجی ها از مهمترین عوامل کاربردی کردن تحلیلهاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد امین شهرکی مقدم ظهر امروز در نشستی به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به تحلیل فازی نظر سنجی در مسائل اجتماعی پرداخت و افزود: در مسائل دنیای واقعی اغلب در برخورد با مسائل با عدم قطعیت روبرو هستیم به خصوص زمانی که از زبانهای طبیعی برای مطالب استفاده می نماییم.

این کارشناس با اشاره به کاربرد نظر سنجی در زمینه های مختلف تصریح کرد: امروزه شاهد نظر سنجی اجتماعی در زمینه های گوناگون هستیم و پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی همچون اینترنت و موبایل در این عرصه سهم بسزایی دارد.

وی از پروفسور لطفی زاده به عنوان مبدع منطق فازی درسال 1965 یاد کرد و یاد آوری شد: این استاد بزرگ در این زمینه کارهای علمی بزرگی را از خود برجای گذاشته است.

شهرکی مقدم به توسعه نظر سنجی ها درمیان افکار عمومی با انگیزه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و گفت: ابهام و عدم قطعیت موجود در نظرات انسانها در واقع دانش نهفته دردل اطلاعات می باشد.

وی گفت: نمونه خوبی از مسائل اجتماعی که درباره آن نظر سنجی صورت گرفته است ارزیابی موقعیت آموزش دانشجویان با استفاده از قوانین و توابع فازی است.

وی اظهار داشت: در این روش سه فاکتور دشواری، اهمیت و پیچیدگی سوالات در ارزیابی دخالت داده شده است.

شهرکی مقدم یکی از مزایای روش جدید را کسب امتیازات یکسان برای دانشجویان نظرسنجی شده عنوان وتاکید کرد: این روش قادر به رده بندی آنها خواهد بود.