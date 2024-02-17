انصراف یک نامزد انتخابات خبرگان رهبری در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شفیعی ثابت اظهار کرد: حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن گلی شیردار از نامزدی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه گیلان رسماً اعلام انصراف داد.

وی گفت: از سوی شورای محترم نگهبان شش نامزد در گیلان تأیید صلاحیت اعلام شده بود که بدین ترتیب تعداد نامزدهای باقیمانده ۵ نفر می‌باشد و گیلان در مجلس خبرگان رهبری ۴ کرسی دارد.

شفیعی گفت: تبلیغات نامزدهای خبرگان از ۲۵ بهمن آغاز تا ۸ صبح ۱۰ اسفند ادامه دارد و برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی و رادیویی نامزدها روزانه از صداوسیمای گیلان در حال پخش می‌باشد.