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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۷

سخنگوی ستاد انتخابات گیلان خبر داد؛

انصراف یک نامزد انتخابات خبرگان رهبری در گیلان

انصراف یک نامزد انتخابات خبرگان رهبری در گیلان

رشت- سخنگوی ستاد انتخابات گیلان از انصراف یک نامزد انتخابات خبرگان رهبری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شفیعی ثابت اظهار کرد: حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن گلی شیردار از نامزدی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه گیلان رسماً اعلام انصراف داد.

وی گفت: از سوی شورای محترم نگهبان شش نامزد در گیلان تأیید صلاحیت اعلام شده بود که بدین ترتیب تعداد نامزدهای باقیمانده ۵ نفر می‌باشد و گیلان در مجلس خبرگان رهبری ۴ کرسی دارد.

شفیعی گفت: تبلیغات نامزدهای خبرگان از ۲۵ بهمن آغاز تا ۸ صبح ۱۰ اسفند ادامه دارد و برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی و رادیویی نامزدها روزانه از صداوسیمای گیلان در حال پخش می‌باشد.

کد مطلب 6027180

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