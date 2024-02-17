به گزارش خبرنگار مهر، تشکلهای اسلامی دانشگاه علوم پزشکی همدان ظهر شنبه در نشست خبری، برنامههای خود برای انتخابات پیش رو را تشریح کردند.
صدرا روشنضمیر، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه، با تأکید بر نقش مردم در تحولات ایران، گفت: مردم در طول تاریخ معاصر ایران، میداندار تحول خواهی بودهاند و انتخابات نقطه اوج این تحولخواهی است.
وی با اشاره به دو دیدگاه موجود در خصوص مشارکت در انتخابات، گفت: برخی معتقد به عدم مشارکت هستند، اما دیدگاه دوم میگوید باید با رأی دادن، مشکلات کشور را حل کرد.
روشنضمیر با بیان اینکه مجلس نقطه مناسبی برای ریلگذاری صحیح در راستای حل مشکلات کشور است، تأکید کرد: حضور و مشارکت مردم در انتخابات، در عرصه جهانی نیز مهم است و نشاندهنده ارزش قائل شدن مردم برای کشور است.
وی همچنین از برگزاری تریبونهای آزاد در فضای دانشگاهی به عنوان یکی از برنامههای تشکلهای دانشجویی خبر داد.
در ادامه این نشست، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه، حضور جنبش دانشجویی در فضای انتخاباتی را به دلیل توانایی این قشر در احصاء معضلات جامعه، مهم دانست.
همچنین دبیر تحکیم وحدت دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به کاهش مشارکت مردم در انتخابات سالهای اخیر، گفت: ریشه این موضوع به کارآمدی بخشهای مختلف حاکمیتی برمیگردد.
رمضانی با تأکید بر ضرورت مطالبهگری در فضای انتخاباتی، گفت: نشستهای پرسش و پاسخ با حضور نامزدها و کارشناسان برگزار خواهیم کرد و رویکردهای آنها را بررسی و به جامعه منعکس خواهیم کرد.
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