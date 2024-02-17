تمام توان شهرستان برای برگزاری انتخاباتی پرشور به میدان آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی عصر شنبه در هشتمین جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری اظهار کرد: کار تبلیغاتی و تبیینی به منظور خنثی کردن این هجمه رسانه‌ای دشمن باید در دستور کار همه رسانه‌ها، صاحب نفوذان و فعالان سیاسی و اجتماعی باشد تا انتخاباتی با مشارکت حداکثری در اسفندماه امسال ثبت شود.

فرماندار شفت با تشکر از اقدامات انجام گرفته از سوی تمام اعضای ستاد به دو نکته مهم در رابطه با انتخابات اشاره کرد و گفت: نکته اول در رابطه با برگزاری انتخابات و اهمیت این موضوع در شرایط کشور است.

وی ادامه داد: نکته دوم و مهم در برگزاری انتخابات امانتداری و صداقت است و برای من اصلاً مهم نبوده است که چه کسی چه گرایش سیاسی دارد آنچه من از شما می‌خواهم امانتداری و صداقت است که تک تک شما اعضای ستاد انتخابات باید به آن توجه داشته باشید.

فرماندار شهرستان شفت با تاکید بر اینکه انتخاباتی سالم، پرشور و بدون حاشیه در تمام کشور و شهرستان شفت هدف گذاری شده است، بیان کرد: دستگاه‌های دولتی مستقر در شهرستان شفت باید ضمن اجتناب از هرگونه جانبداری زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند.

وی گفت: تمام امکانات ادارات با تمام توان باید برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور به کار گرفته شود و در این خصوص مدیران وظیفه‌دارند همکاری لازم را با ستاد انتخابات داشته باشند.

نقدی به اهمیت ساماندهی نیروهای اجرایی شعب اخذ رأی پرداخت و ادامه داد: تمام توان خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم با رعایت اصل بی طرفی به کار گرفته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه ملاک عمل ستاد انتخابات شهرستان برگزاری انتخاباتی پرشور و رعایت اصل بی طرفی است، تصریح کرد: اعضای ستاد انتخابات شهرستان طبق وظایف محوله اعم از پشتیبانی، امور حقوقی، فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و نظارت را با محوریت قانون در کل فرایند انتخابات به بهترین نحو مطلوب انجام دهند.

فرماندار شفت با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات از وظایف مهم مجموعه فرمانداری است، خاطرنشان کرد: همه اعضای کمیته‌های ستاد انتخابات شهرستان بایستی نسبت به انجام روند اجرایی و صیانت از آرای مردم تلاش کنند.

نقدی در پایان با تاکید دوباره بر بالا بردن میزان مشارکت مردم در انتخابات گفت: اصل مهم در اجرا و برگزاری انتخابات امانتداری و پاسداشت از رأی مردم و بی طرفی کامل با رعایت کامل قانون در روند برگزاری انتخابات است و ان شالله با تلاش شما عزیزان و مشارکت خوب مردم شفت شاهد برگزاری یک انتخابات پرشور در اسفندماه باشیم.

