۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۳

مسکن ۷ هزار ایثارگر اصفهانی تامین می‌شود

اصفهان - مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بسترهای لازم برای تأمین مسکن بیش از ۷ هزار نفر از جامعه ایثارگری استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر دیگر از ایثارگران استان را واجد شرایط دریافت مسکن برشمرد و اظهار کرد: با بررسی اقدامات به عمل آمده مشکلات تأمین اراضی آنان رسیدگی و تعیین تکلیف شد.

وی در خصوص دیگر طرح‌های حمایتی مسکن استان نیز افزود: در استان اصفهان بیش از ۴۵۵ هزار نفر برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد بیش از ۱۵۵ هزار نفر حائز شرایط فعال هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۱۲۹ هزار متقاضی در حال حاضر تأیید نهایی شدند، افزود: تا کنون برای بیش از ۴۸ هزار و ۸۰۰ متقاضی افتتاح حساب شده و برای بیش از ۳۷ هزار متقاضی نیز اختصاص طرح در دستور کار قرار گرفته است.

قاری قرآن ادامه داد: هم اکنون طرح نهضت ملی مسکن بیش از چهار هزار و ۸۰۰ تعیین شده که بیش از ۳۹ هزار و ۸۰۰ واحد در این طرح‌ها تعریف و هم اکنون برای بیش از ۳۷ هزار و ۹۰۰ واحد قرارداد سازنده امضا شده است.

وی گفت: پروانه ساختمانی بیش از ۲۹ هزار واحد مسکونی اخذ شده و تا کنون فونداسیون بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی پایان یافته، اسکلت و سقف بیش از هشت هزار واحد پایان وسفت کاری بیش از هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی نیز تمام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین با اشاره به در دست اجرا بودن طرح‌های خودمالک استان افزود: بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در استان به طور میانگین ۴۵ درصد و بیش از هشت هزار واحد مسکن روستایی به طور متوسط ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی گفت: همچنین از سال ۱۴۰۰ تا کنون مالکان بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده استان اصفهان اقدام به اخذ پروانه نوسازی کرده‌اند.

    • سیدحسین مردیها IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      برای ثبت نام مسکن از چه طریقی باید اقدام کرد

