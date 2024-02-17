به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام شامگاه شنبه در بیستمین نشست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام که با حضور قربانی معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد برگزار شد ضمن گرامی‌داشت هفته سربازان گمنام امام (عج)، گفت: اولین بار امام‌خمینی (ره) در سال ۶۲ نیروهای اطلاعاتی واحد اطلاعات سپاه را سربازان گمنام امام زمان (عج) نامیدند که این عنوان شایسته‌ی این مجاهدان است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم‌رهبری در خصوص سربازان گمنام امام زمان (عج)، افزود: مقام معظم‌رهبری در خصوص سربازان گمنام امام زمان (عج) فرمودند «این نیروها مجاهدین فی‌سبیل‌الله هستند و وزارت اطلاعات در حقیقت یک پایگاه عظیم مبارزه و جهاد است»

بهرام‌نیا در ادامه با اشاره به موفقیت‌های دانشگاه‌های استان در حوزه‌های مختلف، یادآورشد: دانشگاه‌های ایلام، علوم پزشکی، پیام نور استان و سایر دانشگاه‌ها در یک حوزه حائز رتبه‌ی برتر هستند و این افتخار بزرگی برای استان است.

استاندار ایلام بیان داشت: ۸ رشته به رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد ایلام در مقطع ارشد اضافه می‌شود که این مهم باعث جلوگیری از رفت و آمدهای دانشجویان متقاضی تحصیل این رشته‌ها به سایر استان‌های کشور می‌شود.

وی عملکرد دانشگاه آزاد ایلام را در مقیاس ملی، مثبت ارزیابی کرد و گفت: دانشگاه آزاد ایلام در بحث فرهنگی مقام اول را در کشور کسب کرد.

نماینده عالی دولت در استان ایلام ادامه داد: امیدواریم که با اهتمام همه‌ی عزیزان شاهد تحولات بیش از پیش در دانشگاه آزاد ایلام باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث انتخابات، گفت: مردم ایلام دارای بلوغ سیاسی بالا هستند و در برهه‌های مختلف پای‌بندی خود را به ارزش‌های اسلامی اثبات کردند که در انتخابات پیش رو بار دیگر حماسه‌ای بزرگ، خلق می‌کنند.

استاندار ایلام در پایان پمپاژ امید و امیدآفرینی در جامعه را بسترساز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات عنوان کرد.