داوطلبان نمونه جمعیت هلال احمر کردستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، امام جمعه مریوان شب گذشته در این مراسم، ریشه تشکیل و تاسیس هلال احمر را مربوط به صدر اسلام دانست و افزود: هلال احمر در زمان فتح مکه بنیان نهاده شد و دین مبین اسلام نیز بارها بر این مهم تکیه و توجه داشته است.

ماموستا مصطفی شیرزادی اظهار داشت: ارائه خدمات به مردم بدون هیچ چشم داشتی از سفارش بزرگان دین مبین اسلام بوده است و هلال احمر در راستای ساماندهی این کمک ها نقشی خطیر و بزرگ بر عهده دارد.

مصطفی شیرزادی اظهار داشت: در دین مبین اسلام توجه و کمک به همنوع جزء وظایف انسان هاست و باید همه افراد خود را در مقابل حوادثی که در جامعه رخ می دهد مسئول بدانند.

وی در پایان به نقش و جایگاه هلال احمر در کشور ایران اشاره و خاطر نشان کرد: مردم ما همیشه در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه احساس مسئولیت داشته و در کمک و یاری رساندن به آسیب دیدگان پیش قدم بوده اند که نقش هلال احمر در این مهم بسیار مهم و تاثیر گذار بوده است.

در این برنامه کاور داوطلبی جمعیت هلال احمر به صورت نمادین به مدیر سازمان ملی جوانان " اسماعیل احمدی" و معاون اداری مالی صدا و سیمای مرکز کردستان "فرهاد ممنت آبادی" اهدا شد.