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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۹:۲۰

داوطلبان نمونه جمعیت هلال احمر کردستان تجلیل شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: داطلبان نمونه جمعیت هلال احمر استان کردستان در مراسمی به مناسبت روز داوطلب تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، امام جمعه مریوان شب گذشته در این مراسم، ریشه تشکیل و تاسیس هلال احمر را مربوط به صدر اسلام دانست و افزود: هلال احمر در زمان فتح مکه بنیان نهاده شد و دین مبین اسلام نیز بارها بر این مهم تکیه و توجه داشته است.

ماموستا مصطفی شیرزادی اظهار داشت: ارائه خدمات به مردم بدون هیچ چشم داشتی از سفارش بزرگان دین مبین اسلام بوده است و هلال احمر در راستای ساماندهی این کمک ها نقشی خطیر و بزرگ بر عهده دارد.

مصطفی شیرزادی اظهار داشت: در دین مبین اسلام توجه و کمک به همنوع جزء وظایف انسان هاست و باید همه افراد خود را در مقابل حوادثی که در جامعه رخ می دهد مسئول بدانند.

وی در پایان به نقش و جایگاه هلال احمر در کشور ایران اشاره و خاطر نشان کرد: مردم ما همیشه در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه احساس مسئولیت داشته و در کمک و یاری رساندن به آسیب دیدگان پیش قدم بوده اند که نقش هلال احمر در این مهم بسیار مهم و تاثیر گذار بوده است.

در این برنامه کاور داوطلبی جمعیت هلال احمر به صورت نمادین به مدیر سازمان ملی جوانان " اسماعیل احمدی" و معاون اداری مالی صدا و سیمای مرکز کردستان "فرهاد ممنت آبادی" اهدا شد.

کد مطلب 602720

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